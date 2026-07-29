פרטים דרמטיים שנחשפו מגלים כי הפנטגון גיבש תוכנית מגירה חסרת תקדים לשליחת אלפי לוחמי עילית, במטרה להשתלט בכוח ובאש על המאגרים הרדיואקטיביים ולמנוע מטהרן באופן מוחלט להשלים את פרויקט הנשק הגרעיני שלה • הנשיא טראמפ ביטל פלישה ברגע האחרון (בעולם)
בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)
המשטרה ורשות האכיפה פשטו על האוהל הסמוך לקברו של עז א-דין אל-קסאם | במהלך המבצע הרסו הכוחות את האוהל, הסירו מצלמות אבטחה שהוצבו בניגוד לחוק, ושלט תעמולה שנועד להעצים את מורשתו של אל קאסם | בן גביר: "זו רק ההתחלה" (משטרה)
מצלמות אבטחה תיעדו את הרגע שבו פשטו כוחות צה"ל על בית קפה בג'נין, במטרה לעצור חשודים בטרור | בתיעוד שהופץ והפך לוויראלי, נראים השוהים במקום מצייתים להוראת הכוחות להרים ידיים, במה שהפך ללעג לנוכח הצהרות הפלסטינים על "עמידה איתנה" נגד צה"ל | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
הפשיטה הלילית בסוריה, תוכננה בשבועות האחרונים, לאחר שהתקבל מודיעין ממוקד על פעילות פעילי חמאס בבית ג'ן. בפעילות נעצרו מחבלים מארגון הטרור חמאס בסוריה -המחבלים שנתפסו בפשיטה של חטיבת אלכסנדרוני, הועברו הבוקר לשטח הארץ להמשך חקירה על ידי יחידה 504 | צפו בתיעודי הפשיטה (חדשות ביטחון)
לפי גורמים שנמלטו מהכלא הסורי, חיזבאללה והמשטר החדש בסוריה מנסים לבסס את מעמדם במרחב | במהלך החודשים האחרונים נעצרו מספר אזרחים סורים אשר פעלו בשירות גורמים עוינים לישראל, בשל כך בצה"ל הגבירו כוננות ואת הפשיטות בסוריה (מדיני)
היום הותר לפרסום שכוחות צה״ל ביצעו מאז תחילת המלחמה עשרות פעילויות מבצעיות ממוקדות בשטח דרום לבנון, לנטרול והשמדת מתחמי לחימה ואמצעי לחימה של חיזבאללה | הלוחמים חשפו מצבורי נשק ועוד, כולל מנהרות ואמל"ח מתקדם תוצרת איראן וכן אספו מודיעין רב ערך | בין התכניות שהתגלו - תכנית מפורטת לכיבוש יישובי הגליל | כל הפרטים (חדשות)
כוחות גדולים של יס"מ ויחידה מיוחדת של משטרת נתניה, פשטו היום על מספר בתים באזור נתניה - החשודים בפשיעה. בפשיטה נתפסו כ-100,000 ש"ח, אלפי שקלים נוספים החשודים כמזויפים, 17 טל"סים ושכפ"צ נגד ירי | תיעוד (משטרה)