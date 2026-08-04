פעילות מבצעית וממוקדת הובילה לתפיסתו של חשוד בהחזקה וסחר באמצעי לחימה באזור אשדוד. החשוד הגיע למקום מסתור כשהוא רכוב על טרקטורון והוציא מתוכו אקדח - אל מול עיניהם הפקוחות של הבלשים שזינקו עליו ועצרו אותו על חם (בארץ)
הצהרת תובע הוגשה נגד בן 34 ממרכז הארץ בחשד שהצית מחסן בבניין מגורים בעיר בעקבות כעס על גניבת אופניו. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראים שני חשודים מגיעים לחניון התחתון, מנסים לפרוץ את דלת המחסן - ולאחר מכן שופכים חומר דליק ומציתים אש כבדה במקום. החשוד נעצר, ומעצרו הוארך מעת לעת עד לגיבוש התשתית הראייתית | צפו (בארץ)
צעיר כבן 22 הואשם כי סחט באיומים מוכר במכולת ברחוב דרך סלמה בדרום תל אביב. החשוד דרש מהמוכר סכום עתק של 30 אלף דולר, כשהוא מאיים לפגוע בו, להשתמש בסכין ואף לשרוף את בית העסק אם לא ייענה לדרישותיו | צפו (בארץ)
פיצוץ עז של רימון רסס החריד הלילה את דרום תל אביב וגרם לנזק כבד למספר כלי רכב בחניון. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה פתחו במצוד נרחב, אשר גלש תוך זמן קצר אל תוך העיר בני ברק. בפעילות משולבת ומהירה של שוטרי תחנת שר"ת ותחנת בני ברק, אותרו שני צעירים רכובים על קטנוע (בארץ)
לוחמי משמר הגבול עצרו שני חשודים, תושבי יקנעם ואשקלון, לאחר מרדף רכוב ורגלי סוער באזור בריכות הדגים של מעיין צבי. ברשות החשודים נתפסו אקדח טעון עם כדור בקנה, שלוש מחסניות, רעלות פנים ומגוון רחב של כלי פריצה ואמצעי תקיפה | צפו ברגעי התפיסה הדרמטיים (בארץ)
מטען רסס קטלני שהתפוצץ באישון לילה בבית עסק, חמישה פצועים מדממים ושורת הצתות ומעשי ירי שהרעידו את ערי המרכז: חקירה סמויה ומתוחכמת של ימ"ר תל אביב הגיעה לסיומה הדרמטי | תיעודי מצלמות אבטחה מבהילים, שחשפו חשודים המציתים רכבי יוקרה והופכים את השכונות השקטות לזירת קרב, הובילו לגיבוש ראיות מוחצות וכריתת רשת פשע מתוחכמת של צעירים שהטילו אימה על גוש דן. כעת, הפרקליטות חושפת את הקלפים (בארץ)
במסגרת מבצע "רשת ברזל", פשטו כוחות משטרה ולוחמי מג"ב על מעוזי ארגוני פשיעה, כשהם מנטרלים מערכי מצלמות אבטחה מתוחכמים, פורצים למבנים ומבצעים עשרות מעצרים | בתיעוד הדרמטי נראים הכוחות כשהם פועלים בנחישות, מפרקים מצלמות באמצעות מסורים ופורצים ליעדים, תוך תפיסת אמצעי לחימה רבים שמטרתם הייתה זריעת הרס וטרור (בארץ)
השרים גולן ובן גביר מגישים הצעת החלטה דרמטית בהיקף 1.5 מיליארד ש"ח למיגור הפשיעה בחברה הערבית וגביית דמי החסות. התקציב יגיע מהסטת כספי תוכנית החומש. יוקמו יחידות שב"כ ייעודיות וקרן פיצויים מיוחדת לעסקים שנפגעו (בארץ, פוליטי)
יוזמה חדשה בקואליציה: ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) הגיש הצעת חוק המבקשת לאפשר העמדה לדין של קטינים מגיל 10 שביצעו פשעים חמורים כמו רצח ואלימות קשה. השר לביטחון לאומי בן גביר מעניק גיבוי מלא: "ילד בן 10 שמסוגל לדקור, מסוגל לעמוד לדין" (בארץ)
נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא במתקפה חריפה נגד הפשיעה הלאומנית, במכתב תגובה ששלח לפנייה של חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם | ״הטרור שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב (בארץ)