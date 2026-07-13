רוצים להרוויח 500 שקל? הראשון שיענה כאן בתגובות על השאלה, זוכה | בלון הזהב שהתפוצץ: מאות מיליונים באוויר באתיופיה | איראן משקמת את אתרי הגרעין מתחת לאף של ארה"ב | מרתון החקיקה הגדול של הכנסת | הפשקווילים המאיימים ופרסומי כזב רפואיים (דבר ראשון)
פרטים על המוסד החדש שמעורר את זעמם של הקיצונים | הרב שמצליח להשכין שלום בית בין בני זוג עם דעות קיצוניות מסביר מה צריך לעשות עם מלחמת האחים | מה עדיף, בן קיצוני או בן חילוני | הרבנים שיודעים חשבונות שמים ויכולים להסביר כל אסון ואירוע | החשיפה האוקראינית שתעזור לחסל את חיזבללה (דבר ראשון)
מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
מפסלי רומא ה"מדברים" של הרנסנס ועד הפשקווילים התלויים בסמטאות מאה שערים - סיפורו של המדיום האנונימי שהפך את הקיר לכלי נשק תרבותי | התחקות אחר מסלול התפתחותה של הסאטירה הציבורית, מן הפסקווינטות הרומיות ועד למודעות המעטרות את קירות הערים החרדיות, ובוחן כיצד התשוקה להשמיע קול חופשי, גם מן המחתרת, שורדת ומשתנה לאורך חמש מאות שנות תקשורת התנגדות (פסיכולוגיה)
פעילה ב'מחאת קפלן', איילת השחר סיידוף, יו"ר 'אמהות בחזית', שמובילה מאבק נגד 'חוק הגיוס', חשפה את פעילותם בתוך המגזר החרדי כדי לייצר פילוג וכאוס | "אחד מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית, תראו היום באיזה סכסוכים הם" | היא חשפה: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי" | התיעוד והסערה (חרדים)
רואה החשבון החרדי שחבר בהסתדרות הציונית מסביר את מסלול האינטרסים והכסף הסמוי | מי הוא זה שבשם הקידמה והנאורות רודף את החרדים ופועל לסכסך | האם יוסי עבדו באמת מתנצל בפני חב"ד או שהוא רק חושש מרדיפות | האם בן גביר מצליח במשהו חוץ מלתת כותרות ולעורר סערות? | ציורי הילדים שהפכו ליצירה מזעזעת | וגם, הנער ששבר את דלת שכנו מסיבה הזויה (דבר ראשון)
במכתב אישי וכואב שכותב חייל חרדי המתגורר ומשרת במודיעין עילית, הוא משתף ברדיפות ובהצקות שהוא ומשפחתו עוברים | לדבריו, יש אמנם מיעוט שמציק אך רוב הציבור פשוט שותק ומתעלם | "אני מרגיש כמו בר קמצא, וחכמי הדור לא מוחים" | בבדיקה מול חיילים נוספים עולה כי המכתב מעט קיצוני ולא מייצג את המציאות באופן מלא, אך הפרטים נכונים (חרדים)
אמני מחאה חרדים וגלריות ליצירה יהודית • הקנסות שחוטף האומן שמצייר את שוק מחנה יהודה • הצעד המפתיע של מובילי תנועת התשובה • למה נעלם איש הגרפיטי מקרית ספר ומה התנאי שלו לראיון • על הומור חתרני ומסרים נוקבים בפרק 2 בסדרת האומנות
עשרת ימי תשובה בהם אנו מפשפשים במעשינו, חוזרים בתשובה ומבקשים על העתיד, 'כיכר השבת' בתוכנית מיוחדת "מוצאים תשובה" | מפגש אישי ונוגע עם חוזרים בתשובה על הדרך והתהליך הנפשי, הלבטים והספקות | בפרק הראשון: השחקן והיוצר עופר הלוי על המשחק מול השם, הפשקווילים שחטף והתשובה שמצא (אולפן)
הזוי: יו"ר מפלגת צעירים בוערים, הדפיסה בבית דפוס ירושלמי פשקווילים, כביכול הרבנים מתנגדים לה, פעילה שלה הפיצה אותם ולאחר מכן, מוכתר הצטלמה ליד הפשקווילים וכעסה על "המחאה" נגדה | מוכתר: "זה לא אני" (חדשות)