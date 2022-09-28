מיט רומני המועמד לנשיאות ארה"ב מטעם המפלגה הרפוליקנית ביקר ברחבת הכותל המערבי במסגרת ביקורו בישראל.
הביקור התקיים בעיצומו של צום "תשעה באב" - יום בו עם ישראל מתאבל על חורבן בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, ועל הרדיפות והצרות שפקדו את עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות
עמדנו דרוכים, כל אחד כבר יודע את תורו ו"מי אחרי מי", כשלפתע הופיע יהודי הדור פנים, פרקו נאה וזקנו מגודל, החיש צעדיו והתמקם תוך פישוט ידיים בצמוד לדלת הכניסה, כל הסבריו של הקהל הממתין כי "אדוני יש פה תור" ו"אדוני כולם ממהרים", נפלו על אוזניים ערלות, האיש התעקש כי הוא יכנס ראשון ויהי מה (חרדים)
לנסוע לירושלים כדי להניח פתק בכותל? יוזמה חדשה תאפשר לכם לעשות זאת מכל מקום על פני הגלובוס, באמצעות אתר "פייסבוק". כל גולש שיעשה שימוש בשרות, יוכל גם לשתף את תוכן הפתק שהוא משגר לכותל עם גולשים אחרים. כמובן שניתן יהיה גם לשמור על אנונימיות. כל הפרטים
קצת פחות משנתיים לאחר 'תקרית הפתק' עם נשיא ארה"ב, תפרסם ביום ראשון הקרוב, רשת "פוקס" האמריקאית, סרט מצוייר על ישראל, במסגרת סדרה פופולרית בעולם. ואיזה תמונת פרומו שיגרה הרשת לתקשורת בעולם? תמונה של כוכב הסרט המצוייר שולף פתק מהכותל המערבי. מוכר לכם? (תרבות)