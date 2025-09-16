עשרות אלפי פתקי תפילה נשלחו בשנה האחרונה מ-140 מדינות להטמנה בין אבני הכותל המערבי • בין הפתקים: תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות, לצד פתקים שהוטמנו בידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, אזרחי ישראל ותיירים (בארץ)
בין הפתקים שפונו הבוקר מאבני הכותל הקדושות והועברו לגניזה, היו תפילות מרגשות לשלום בין העמים שנשלחו ממדינות עוינות במזרח התיכון, פתקים שהוטמנו על ידי מנהיגי עולם, לוחמי צה"ל, משפחות חטופים ומשפחות שכולות | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
לכבוד חגי תשרי וההמונים שעשויים לפקוד את הקפסולות בכותל המערבי, הבוקר (רביעי) הוא עבר ניקוי מהפתקים הרבים שהוטמנו בו מאז הניקוי האחרון בערב חג הפסח, וכן חיטוי בשל מגיפת ה'קורונה' • צפו בתיעוד המיוחד (חדשות)
הילדים הגיעו עם פתקים, כל ילד ופתקו שלו, את מיד באינסטינקט קבוע ניגשת ומצמידה למקרר, ואז במבט חטוף נראה כי המקרר כבר איבד את ציבעו המקורי, וכי הפתקים המעטרים אותו הולכים ומתווספים מידי יום ומכסים כל חלקה.. יש פתרון יצירתי לפתקים הללו (משפחה)
לקראת השנה החדשה הממשמשת ובאה, עמלו הבוקר (ראשון) הפועלים לנקות את אבני הכותל המערבי, שריד בית מקשנו, מאלפי פתקי הבקשות שהוטמנו בהם, והעבירו אותם לקבורה • פעולת הניקיון מתבצעת פעמיים בשנה, לפני חג הפסח ולפני ראש השנה • הצלם יונתן סינדל תיעד (מעניין)
מתפללים שבאו היום לכותל המערבי התפלאו למראה עובדים אשר גרפו את הפתקים הטמונים בין האבנים. הפתקים המוטמנים בכותל מפונים פעמיים בשנה, בערב ראש השנה ובערב חג הפסח, בגלל מספר הפתקים ההולך וגדל ייתכן שהשנה יפונו הפתקים שלוש פעמים. כל הפרטים (אקטואליה, בארץ)