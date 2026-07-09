במקום טכנולוגיות יקרות, מעבדות מתקדמות ומוצרים נוצצים, יש המצאות שנולדו דווקא מתוך מחסור: תותבת מגומי וצמיגים ישנים, מסנן מים מחרס וכסף, מקרר שעובד בלי חשמל וכיסא גלגלים מכיסא פלסטיק פשוט | מאחורי הפתרונות הצנועים אך המדהימים הללו עומדים רופאים, קדרים, מהנדסים ואמנים שהבינו אמת פשוטה אחת: לפעמים הדרך לשנות חיים אינה עוברת דרך מכונה מורכבת, אלא דרך רעיון חכם, זול ונגיש (כיכר מגזין)
אתם זוחלים בפקק לא נגמר בכבישי ישראל, כשלפתע הגב מתעייף ודואג לעדכן אתכם הזה: הסיטואציה מוכרת? ישיבה ממושכת בכיסא הרכב, יכולה לגרום לכאבי גב ואף לבעיות חמורות יותר בעמוד השדרה | למה זה נגרם ואיך לדאוג שזה לא יקרה? הכל בפנים (בריאות)
ב'קורונה טיים' הערב נדבר עם המוהל הרב שמשון איזנברגר, שיספר מה עושים עם הבריתות ויחשוף הצעה מעניינת; עם המומחה לחינוך, הרב אברהם משכיל-לאיתן שייתן פתרונות מה עושים הילדים ושיר מרגש של איציק וינגרטן (בארץ)
העייפות והתשישות מסוגלות להרוס את כל התכניות, לפגוע במצב הרוח ובבריאות, ואף להכניס לדיכאון. לצערנו, העייפות מטרידה אותנו לא פעם גם אחרי שעות ארוכות של שינה טובה. מה גורם לנו להרגיש עייפים וכיצד ניתן למנוע זאת?