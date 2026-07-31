לאחר שבועות במאסר צבאי ועצרת הענק מחוץ לכלא: האברך הבנש"ק הרב אברהם צבי שמרלר שוחרר מ'כלא 10' והתקבל בכבוד מלכים ברחובות הקריה • ההמונים מילאו את הרחובות עם דגלים ואבוקות אש, וליוו אותו למסיבת 'לחיים' מרוממת אצל אב"ד הקריה • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מבחן פומבי 'שונה הלכות' על הלכות שבת ותפילה, לצד מסכת סוכה, נערך בתלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בבני ברק עם סיום שנת הלימודים | את המעמד פיארו אדמו"רים ורבנים חשובים שצאצאיהם מתחנכים בתלמוד תורה, המה ישבו ורוו רוב נחת דקדושה מפירות החינוך, כשתלמידי החמד השיבו בתשובות ברורות ומקיפות לשאלות הבוחנים | משה גולדשטיין מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
עליית מדרגה במאבק הגיוס: הודעה דרמטית נמסרה לאלפי חסידי צאנז בעקבות מעצרם של אברך ובחור מהחסידות המוחזקים בכלא צבאי • בשעות אלו התכנסו עסקני החסידות לכינוס חירום בקריה בנתניה • התוכנית: הפגנות ענק ממוקדות ואפקטיביות בריכוזים השונים • פריצת דרך במפה: נתניה מצטרפת למוקדי המחאה הסוערים • כל הפרטים (חרדים)
עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה: היום בשעה 16:00 תפרוץ מחאת הענק של אלפי בעלי הרכבים מכל החוגים והעדות, שיזרימו שיירות ענק מ-19 מוקדים ברחבי הארץ אל עבר שערי הכלא הצבאי - כלא 10 • האזינו להודעות מהקווים הפנימיים של חצרות הקודש, מבעלזא וויז'ניץ ועד צאנז וטשערנוביל – הפקודה הרשמית שיצאה לחסידים • ומי חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שהכריז בקולו: "זה מצוין, זו חובה"? | כל הפרטים על הדרמה (חרדים, בארץ)
ברוב פאר והדר וברגשות קודש נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד, תלמידי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בנתניה | מה נאה ומרהיב היה המראה לראות את ילדי החמד, דווקא בימים אלו בשיא התקופות המורכבות שעוברות על בני התורה בארץ ישראל, כשהם מקבלים ומנשקים בגיל ובשמחה את התורה הקדושה בה יהגו כל ימי חייהם (חסידים)
בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בחיפה, נערכה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה' לילדי החמד של ה'תלמוד תורה' | מי שפיאר ועמד בראש המסיבה, היה הגה"צ רבי אברהם הלברשטם, אב"ד קריית צאנז בטבריה והגלילות | במהלך המעמד נשא הרב דברים נלהבים, לאחר מכן חילק 'חומש ויקרא' לילדים, ובהמשך יצא עמם במחול נלהב לקול מצהלות הציבור שהתאסף במקום (חסידים)
ליבותיהם של אלפי חסידי באבוב 45 עדיין נרגשים, מימי האורה וההוד שזכו בצילו של האדמו"ר מבאבוב 45, בעת מסע הקודש אל עבר עיר האבות 'צאנז' שבפולין, לקראת יומא דהילולא רבא של אבי שושוליתא דדהבא, הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | לפניכם גלריה מסכמת מימי ההוד בצל האדמו"ר (חסידים)
אירוע ירי בבני ברק, מה הקשר להילולת הבבא סאלי? | זה מגיע? דיווח מטריד על "ביקורי בית" של המשטרה הצבאית בריכוזים החרדים | "יסודות" באבל: תלמיד הישיבה נפטר, סיפורי החסד נחשפים | מה חושב הגר"ד לנדו על המיזם של הבחורים מישיבת סורוצקין? | ר' מיילך פינת צאנז: הריקוד המשותף ב'פאר שפיל' (מעייריב)
במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך נערך סיום 'סדר זרעים' ע"י קבוצה נכבדת מכוללי ש"ס שע"י חצה"ק צאנז | במעמד השתתף גם הגה"צ ר' יוסף משה דב הלברשטאם אב"ד צאנז ארה"ב, אשר בנו נמנה בין האברכים הנ"ל שזכו לסיים | צפו בתיעוד (חסידים)
בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בעיה"ק טבריה, נערך מעמד כבוד התורה - חלוקת תעודות ופרסים במסגרת ארגון 'תורתך שעשועי', לעידוד ושינון דפי גפ"ת | המעמד נערך בראשות הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם רב קהילת צאנז בטבריה שאף נשא דברים במעמד וחילק את התעודות לתלמידים המצטיינים (חסידים)
בהיכל ישיבת 'דברי יציב' דחסידי צאנז בחיפה, נערך מעמד הוקרה וחלוקת תעודות 'ברינה יקצורו' בראשות ראש הישיבה ואב"ד צאנז ארה"ב הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מצאנז, שכובד לשאת דברים, ובהמשך חילק את התעודות לבחורי החמד (ישיבות)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת בית צדיקים - שמחת נישואי נינת האדמו"ר מסערדאהלי, הכלה נכדת חתנו הרה"צ רבי חיים אלעזר מנדלוביץ, בת לחתנו הרב אלעזר ניסן פריזאנט, בן האדמו"ר מצאנז זוועיהיל, עב"ג החתן בן הרה"ג צבי כהנא, בן האדמו"ר מספינקא אנטווערפן וחתן הגה"צ אב"ד פאלטישאן (חסידים)
אני
לדודי - ודודי לי מסיר ממני את כל המניעות מלהתקרב אליו | אין דבר העומד בפני הרצון – כך מתחיל השולחן ערוך את חיבורו | עבודת
ה' שלא על מנת לקבל פרס בבחינת 'בן' ולא עבד | תחילה משלמים כפי המעשים אך לבסוף הכל חסד מאיתו ית' | קול
השופר משבר את כל הרצונות הארציים | חיזוק לאלול מהרבי מצאנז זצ"ל בעל השפע חיים (יהדות)
מעלת
השליחות 'שליחו של אדם כמותו' | ועל זה אני תמיד מתפלל... | על איזה ספר המליץ הרבי מצאנז למחנכים | התפילה
המרגשת על ילד שהיה זקוק לחינוך מיוחד | להצטייד עם רשימת תלמידים ושם האמא שלהם | מקום
תורה חדש משפיל את כוחו הטומאה | תפילה עושה מחצה (יהדות)
האם
ניתן להסביר את 'חשיבות התורה' ליהודי שלא לומד תורה? | ומה עלינו לדעת לפני שנדון על
גזירת הגיוס | וחיי צער תחייה, אשריך
בעולם הזה - על מה ועל למה? | ואמירה מחודדת, מדוע לא השתמש נקדימון בן גוריון בפתרון
של זמן רבינו תם (יהדות)