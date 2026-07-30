המתיחות בגבולות רוסיה מגיעה לשיא: מדינה אירופית חוששת מפלישה פתאומית ומזרימה מיליוני יורו לרכש ביטחוני דחוף. משלוח חדש של טילים מונחים נחת בימים האחרונים, במטרה להפוך את כוחות היבשה למכונת השמדה עוצמתית מול כל איום שריון רוסי מתקדם (בעולם)
כחלק ממאמצי השיווק של ענקית התעופה לפנטגון ולמדינות נוספות, כלי הטיס האוטונומי המתקדם – שפותח במקור עבור אוסטרליה – ביצע סדרת טיסות מעל האוקיינוס השקט מחופי קליפורניה | הניסויים עשויים לסלול את שילובו בתוכניות העתידיות של הצי האמריקני למטוסי קרב שיתופיים (טכנולוגיה)
במשך יותר ממאתיים שנה יש דמות אחת שמצליחה לייצג את אמריקה יותר מכל סמל אחר - אדם מבוגר ורזה עם זקן לבן ארוך, חליפה בצבעי הדגל, כובע גבוה ומבט חמור שמצביע ישר אליך | העולם כולו מכיר אותו בשם "הדוד סם" | זה הסיפור המוזר, המצחיק והעמוק מאחורי האיש שהפך לאמריקה עצמה (מעניין)
הכבישים ישותקו? דריכות עצומה במשטרה לקראת השעה 17:00, אז צפויות לפרוץ במקביל מספר הפגנות ענק במרכז ובירושלים בהוראת הגר"צ פרידמן ורבני הפלג • במשטרה מודים בחשש: "אין לנו מושג איפה הם יתמקמו" • אולי הגיע הזמן להעביר את המשאבים המודיעיניים מאיראן אל אנשי ה'פלג' שמפתיעים כל פעם מחדש? • כל הפרטים (חרדים)
מעמד יוצא דופן של הוקרה וחיזוק אמש במעונו של זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, בהשתתפות חבר הבד"ץ • הבחורים החתנים, שסירבו להתייצב במהלך השנים בלשכות הגיוס, זכו לקבל מעטפות כסף מיוחדות בצירוף ברכת קודש לרגל נישואיהם • כל הפרטים (חרדים)
בזמן ששוק הרכב האזרחי מקרטע מול התחרות מסין, ענקית היוקרה משטוטגרט עוטה מדים בדרך לכיבוש היעד הבא |המותג שהפך לסמל סטטוס בכבישים המהירים מתייצב כעת בחזית הלחימה, עם חוזי ענק וטכנולוגיות שמשנות את פני המערכה (חדשות בעולם)
בביקור חיזוק שערך ראש הישיבה הגאון רבי חיים פיינשטיין בהיכל ישיבת 'אהל תורה' ברמת שלמה, התבטא בפני מאות הבחורים כי מי שהולך למסגרת צבאית – שווה הדבר כאילו הלך לכנסייה או לכומר | "הצד של לומדי התורה הוא הצד החזק של הקב"ה" | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (עולם הישיבות)