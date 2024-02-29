כיכר השבת

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חוסן נפשי מונגש

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בדיון בכנסת

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התכוננו לחורף

אסף מגידו|מקודם
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׳צבר רפואה׳ מגישים: 

כיכר בשיתוף צבר רפאה|מקודם

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יום הפיזיותרפיה

כיכר בשיתוף צבר|מקודם
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מדריך להורים

כיכר בשיתוף צבר |מקודם
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הנחיות מצילות חיים

כיכר בשיתוף צבר|מקודם
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הפערים בפריפריה

כיכר בשיתוף צבר|מקודם

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המלצות תזונתיות

כיכר בשיתוף צבר|מקודם
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בצל אתגרי המלחמה

כיכר בשיתוף צבר|מקודם
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ד"ר רוני צבר

כיכר בשיתוף צבר|מקודם
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מינוי חשוב

כיכר בשיתוף צבר|מקודם
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בהסכם ייחודי עם צבר רפואה:

כיכר בשיתוף צבר|מקודם

בגלל בעיות משמעת

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1
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נשיא ויו"ר צבר רפואה בוועדת הבריאות:

כיכר בשיתוף צבר רפואה|מקודם

כל הפרטים

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1

איום המנהרות

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7

כיכר השבת
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