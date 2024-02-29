ההיערכות הנכונה והמדורגת לצום מתחילה כבר משעות הבוקר בשתיית מים מרובה- למניעת סכנת התייבשות בימי הקיץ החמים | מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה' מסבירה: מה הם כללי התזונה הנכונים לסעודה מפסקת מתונה, וכיצד ניתן לשמור על אכילה מבוקרת עם צאת התענית (בריאות, חרדים)
בשורה למתמודדים עם השלכות החרדה והדריכות השוטפת: מערך פסיכותרפיה דיגיטלי מתקדם של צבר רפואה יעניק סדרות מפגשים ללא עלות, בקופות החולים מאוחדת מכבי ואגף השיקום במטרה להקל על ההתמודדות עם מצוקות וחרדות | המטרה: הנגשת כלים מקצועיים לחוסן נפשי ישירות לבית המטופלים, תוך התאמה מלאה לציבור (בריאות)
בדיון על הסדרת אשפוזי הבית בוועדת הבריאות של הכנסת: המנהלת הרפואית של צבר רפואה התייחסה להקמת הוועדה במשרד הבריאות להסדרת אשפוזי הבית שאותה קידמה צבר רפואה, וציינה כי קיימת תמימות דעים על העברת הטיפול הרפואי לבית | המהלך צפוי להשתלב בחוק ההסדרים וצפוי לעלות להצבעה במסגרתו, מתוך ראייה של טובת המטופל (בריאות)
עם בוא עונת החורף והעומסים הרבים על המחלקות הפנימיות בבתי החולים, ד"ר קרינה גליק, מנהלת מחלקת אישפוז פנימית בבית בצבר רפואה, מפרטת את היתרונות הרבים של האשפוז האקוטי הביתי | המודל מאפשר למטופלים לקבל טיפול איכותי בסביבה הביתית הטבעית, תוך מתן מענה לעומסים הגדולים במחלקות הפנימיות בבתי החולים
החגים מגיעים, ואיתם ארוחות מרובות ועשירות הכוללים שולחן עמוס במאכלים אהובים, 'סימנים' מיוחדים ולא מעט אתגרים. אבל, מציאת איזון, מודעות ותכנון נכון, יעזרו לנו לעבור את החג בשלום, בלי רגשות אשם ובלי קילוגרמים מיותרים (בריאות)
לרגל יום הפיזיותרפיה שיחול השבוע, משתפים מומחי צבר רפואה – בית החולים בבית הגדול בישראל – בשורה של טיפים שיסייעו לכם להרגיש יותר יציבות, עצמאות וביטחון בגיל המבוגר | זקנה בריאה – חמישה טיפים פשוטים שישמרו אתכם פעילים ובטוחים (בריאות)
הדיאטנית הקלינית הראשית של צבר רפואה עושה לכם סדר בתיק החזרה ללימודים: ארוחת בוקר – מה מסתתר בקערת הקורנפלקס? | יוגורט או מעדן – כמה סוכר באמת יש בפנים? | חטיפי אנרגיה – בריאים? לא בדיוק | אז מה כן? המדריך להורים מאת מומחית התזונה של צבר רפואה, שמציעה: לוח כריכים שבועי! (אוכל)
מומחי בית החולים בבית הגדול בישראל, צבר רפואה, מציגים מדריך מציל חיים להגנה על הגיל השלישי בזמן אזעקות | איך להכין תיק חירום נכון, מה לעשות כשהאזעקה בלילה, ואיך לזהות מי צריך עזרה מיוחדת | מומחי צבר רפואה מדגישים: הכנה מוקדמת ותשומת לב לפרטים הקטנים יכולים למנוע את הנפילה הבאה (בריאות)
ד"ר רוני צבר, מייסד ומנהל רפואי בצבר רפואה - בית החולים בבית המוביל בישראל, מגיב לדוח "השוויוניות בבריאות 2023" ומציע פתרון מידי לפערים הדרמטיים בפריפריה | בעוד הדו"ח מצביע על מחסור חמור במיטות שיקום ובכוח אדם רפואי בדרום ובצפון, צבר רפואה מוכיחה שהמודל של שירותי בריאות בבית מבטל את הפערים הגיאוגרפיים | "במקום לחכות עד 2030 לשוויון, אנחנו מספקים כבר היום טיפול איכותי ושוויוני לכל תושבי הארץ", אומר ד"ר צבר (בריאות)
מה רצוי לאכול וממה כדאי להימנע בחג השבועות? פחמימות ולקטוז במוצרי חלב – למה חשוב לשים לב? | ומה עם הנתרן, השומן הרווי ורמת הפחמימות הגבוהה? | מומחי צבר רפואה מגישים: המלצות תזונתיות לאנשים עם סוכרת ויתר לחץ דם – לקראת החג העשיר במאכלי חלב, פסטות, קישים ובצקים (בריאות)
בצל אתגרי מלחמת חרבות ברזל, צוותי האֲחָיוּת של צבר רפואה ממשיכים להעניק טיפול מסור ומקצועי לאלפי מטופלים ברחבי הארץ | לרגל 'שבוע האחות', סמנכ"לית האֲחָיוּת והמערך המקצועי בצבר רפואה, טל ספיר, מדגישה את התרומה הייחודית של האחים והאחיות כעמוד השדרה של כלל מערכת הבריאות | עם נתונים מרשימים של מצוינות מקצועית, צבר רפואה מובילה בהעצמת צוותי האֲחָיוּת והתאמת שירותי בריאות לכל מטופל, בכל מקום, ובכל מצב (בריאות)
ד"ר צבר אמר את הדברים בדיון מיוחד בוועדת הבריאות של הכנסת שבמהלכו אתגר את התפיסה המקובלת הבאה לידי ביטוי בהמשך מקובע של הקצאת משאבים להקמת עוד מחלקות בבתי חולים, במקום להשקיע בתשתית המדהימה של אשפוזי הבית המוכיחה את עצמה בכל הפרמטרים (חדשות בריאות)
ד"ר רוני צבר המנהל הרפואי של בית החולים בבית צבר רפואה, על המינוי: "אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי להוביל את האיגוד הישראלי. אני רואה ברפואה הפליאטיבית חשיבות עליונה לרווחת המטופל. אמשיך לפעול לקידום וביסוס המודעות, הנגישות, האיכות, ההתמחות והמחקר באיגוד הפליאטיבי ולקידום הנושא והמשאבים המוקצים לו במדינת ישראל בכלל" (בריאות)
בהסכם פורץ דרך שנחתם בין צבר רפואה לבין מכבי שירותי בריאות, יכולים מעתה מבוטחי מכבי לקבל שירותי אשפוז פסיכיאטרי בביתם, במימון מלא של הקופה | השירות החדשני מציע חלופה מלאה וכוללנית לאשפוז במחלקה או בית חולים פסיכיאטרי עם צוות רב-מקצועי הזמין 24/7 | המטופלים יזכו לטיפול מקיף בסביבתם הטבעית, תוך שמירה על פרטיותם וכבודם (חדשות בריאות)