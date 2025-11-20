"ככל אשר יורוך" מול כוכבי טיקטוק: האם הפוליטיקה החרדית תקועה בעבר או מנצחת את השיטה? | אלול אחר: הריאיון שישנה לכם את התפיסה על יום הדין | מבחן הקובייה והשקית המעוכה: איך תזהו מי עובד עליכם בשם הקבלה? |
חז"ל מגלים לנו כי השם נענה לתפילתו של יצחק ולא של רבקה, משום שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע | ומה עם "במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"? |על הפרדוקס של המורשת הרוחנית, ועל כוח הבחירה בדרכם של צדיק בן צדיק - וצדיק בן רשע
הצדיק החסידי רבי יחזקאל משינאווה התארח אצל חותנו רבי אריה לייב מווישניצא בעל 'אריה דבי עילאה', כבדו בברכת הזימון עם כוס יין ולא מילא אותו ביין עד גדותיו, והעיר החתן לחותנו | כיצד הוא הגיב להערה ומדוע צדיק יכול להקל בענייני הלכה? (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת מטות - מסעי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מה היה המדד להיחשב "צדיק", על מנת להיות מהיוצאים למלחמה כנגד מדין?| וגם: איזה מסר ניתן ללמוד ממצוות תפילין, הרלוונטי לימים אלו? | צפו בשיעור (פרשת השבוע)
היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של 'סנגורם של ישראל' – רבי לוי יצחק מברדיטשוב. מחותנו, האדמו"ר הזקן אמר עליו, שלימוד הזכות של המלאך מיכאל, לא מגיע ללמוד הזכות של מחותנו... מאמר מיוחד מתורתו (חסידים)
מאז צאת השבת, זורמים לנתיבות שבנגב המוני בני אדם, מכל גווני הקשת: כולם רוצים לקחת חלק בחגיגות יום ההילולא של ה"בבא סאלי" זיע"א, ולהתפלל על קברו ביום המסוגל. צלם "כיכר השבת", שמוליק סופר, מתעד את אירועי יום ההילולא שיגיעו לשיא הערב. גלריית ענק (חדשות)