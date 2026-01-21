במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק העשירי (יתגדל ויתקבל)
הערב בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת': המקור המפתיע לשירים הפופולרים של פורים | מומחה עולמי מציג את הדברים הלא יאמנו שישראל עשתה לאויבים שלה תוך תקופה | מי דואג שמשותקים בבתי החולים יזכו לקיים את מצוות החג? | וגם: רץ ברשת משעשע במיוחד - ותיעוד ווידאו נדיר מהבית הלבן (דבר ראשון)
מרן
השפת אמת מגור זצ"ל
שהשנה מציינים בחסידות 120
שנה לפטירתו בתאריך
בה’ בשבט |
כיכר השבת מגיש: "עובדות והנהגות קצרות" מאותו צדיק שהיה מורם
ורבם של אלפים מבני תקופתו בפולין וסביבותיה
| על
דרישתו הבלתי מתפשרת ‘לאמת’ ועבודת ה’
מתוך עמל ויגיעה |
חיברו ‘שפת-אמת
על התורה הוא אבן יסוד בתורת החסידות בו
סלל את דרכו המיוחדת לעבודת ה’ |
‘שפת אמת תיכון לעד’
(יהדות
ואקטואליה)
היום היארצייט של הרבי
שנלחם ללא מורא בתנועה השבתאית ונדד מעיר
לעיר ומכפר לכפר להזהיר את ישראל מפניהם
| תורתו הענפה מפארת
את ארון הספרים היהודי בתורת הקבלה והדרוש
| האם
היה חסיד או שמא לא, יראה הרואה וישפוט |
שמחו בה’ וגילו בצדיקים
(יהדות)
מייסד חצר סערט ויז'ניץ לשם ולתהילה | בנו חביבו של אביו בעל ה’אהבת ישראל’ אותו היה מכנה בחיבה "חכם שלי" | תוכחתו ואהבתו לבני העיר ומשלו המופלא | הוא הגבר הוקם עול – הקמת עולם התורה והחסידות אחר המלחמה (יהדות)
השתתפות הבעש"ט
זיע"א
בבריתו של הסבא | "ורבים
השיב מעוון" גזירת הגלות והפצת דבר ה’
בעולם |
הצלת
יהודים מאיימת הפריצים ומצוות פדיון
שבויים |
מדוע
נקבע שמו הסבא (זיידא)
שצאצאיו
משמרים את השם עד לימינו |
וריקוד
הקוזקים שכולנו מכירים נשתמר מתנועותיו
הקדושות של הסבא (יהדות)
החלום הפלאי של הסב על הולדת
נשמתו הגדולה |
מלכי-צדק
הרבנית מלכה ששמרה על סוד התקרבותו לחסידות
| אבי
שושילתא דדהבא של חסידות בעלזא |
סנגורם של עם ישראל
הוא לב נשבר |
תשובה מיראה - מדוע בר"ה
עושים תשליך |
והשאגה הנדרשת בזמן
של ישועות (יהדות)
בן שמונה עשרה לאב"ד | הנער
שעלה במעלות הפסיקה והפך לאחד הפוסקים
המובהקים בהלכות טהרה |
"גדול האחרונים"
“דעתו מכרעת"
התבטאויותיהם של גדולי
הדורות אודותיו |
דעתו בפרשת הגט ומדוע בחר להתערב בפרשה |
גילוי מצבתו בדרך פלאית
(יהדות)
הנער היתום שהפך לגדול בישראל
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הדרשן שהפך לרב
בשלוש ערים במקביל |
ההתנגדות בעקבות
הקמעות והמחלוקת החריפה שהתפתחה ממנה |
ספריו הרבים שמפארים
את ארון הספרים היהודי | פנינים
ומרגליות ממשנתו |
נפש יהונתן (יהדות)
העשירות
האגדית מסחר ביהלומים ואלמוגים | יחוסיו
המשתרגים עד רש"י הקדוש ודוד המלך ע"ה | "עשות ספרים אין קץ" חיבוריו
ומימון הוצאות ספרי חסידות | פזר נתן לאביונים מעשי חסד לכל קצוות תבל | "בהיותי בעונת הפעוטות, שאל אדוני אבי מורי"... (יהדות)
מגדולי
התלמידים של המגיד ממעזריטש ורבי אהרן הגדול מקרלין זצ"ל | הסתפקות במועט
שבמועט, האם לרבי שלמה היו שתי פרות חולבות? | הרצון למות על קידוש ה' | הירייה של הקוזק שגרמה למותו של הרבי והצדיקים שראו בו את משיח בין יוסף (יהדות)
מגדלור
של אמונה | כהדס במדבר הפיח את השממות וקול התורה נשמע בארצנו | "למען קדושים מושלכים באש" אישה ו-11 ילדים הי"ד | פעולתו הענפה בארץ הקודש והקמת הקריה
החסידית בנתניה | מפעל הש"ס והקמת בית חולים לניאדו | חלקו הדיפלומטי של הרבי
בחטיפת הצורר אייכמן שר"י | "אני מתחנן בפניך הוד מעלתך, לקבל
את ביטויי הערכתי הגבוהה ביותר" (יהדות)
ארי
עלה מבבל | גם במעלליו יתנכר נער | שולחנך גדול משלהם – הסירוב לקבל משרה | מועט
המחזיק את המרובה – על הסתפקות במעוט | החלום הפלאי ממרן הבן איש חי | מה
ילד בגיל 9 יכול לקבל על עצמו | לכבוד יומא דהילולא (יהדות)