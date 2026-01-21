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סיפור חסידי למוצ"ש

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דיבוקים, לחשים ורוחות רעות | "יתגדל ויתקבל" 

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13

שאלות בפרשה

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שאלות בפרשה

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דבר ראשון | צפו

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3

על הצדיקים – ה’ בשבט

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"כי ברוך הוא"

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על הצדיקים | ה’ חשוון 

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על הצדיקים | ב’ בחשון

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1

על הצדיקים | ו' בתשרי

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על הצדיקים | כ"ז באלול

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1

על הצדיקים | כ"ב באלול

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על הצדיקים | כ"א באלול

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על הצדיקים | כ"ד באב

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על הצדיקים | כ"ב תמוז

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על הצדיקים | ט' תמוז 

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על הצדיקים | י"ג סיון 

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