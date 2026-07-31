אם גם אתם עדיין מצפים לבנות בית נאמן בישראל, יוסי עבדו מביא לכם סגולה עוצמתית, סודית לחלוטין ולא מפורסמת להסרת עיכובים ומכשולים בדרך אל החופה, מתוך ספרו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל | כל השלבים המדויקים, שלב אחר שלב (זוגיות)
איזה חטאים סגולת 104 הפרוטות מתקנת? | שערי הרפואה שנפתחים בקריאת עשרת הדיברות | מצה עם חלב כסגולה נגד עקיצת עקרבים | כל שעה בלילה - כנגד חודש בשנה | סוד הבעל שם טוב לזירוז הגאולה בברכת "אהבת עולם" | המקווה ב"קדרותא דצפרא" שפותח את שער החמישים | הרב יוסף חיים אוהב ציון ב'אולפן כיכר' עם הסודות והסגולות של חג השבועות • צפו (יהדות)
בין גיוס המונים של עשרות מיליונים לפיזיולוגיה של גוף האדם: "דבר השבוע" צוללת לעומק נושאים חשובים ומעניינים|האם לרמי לוי יש יותר משקל וחצי בחשבון? | הסרטון המרגש ששבר את הרשת | איך הופכים משבר להצלחה כלכלית | הסיבה המפתיעה שבגללה אתם שורפים שומן דווקא כשאתם יושבים (דבר ראשון)
לא נחכה לאליהו הנביא שידפוק בדלת – נהיה אנחנו אלו שדופקים בדלת של מישהו אחר. נהיה אנחנו הנס שלו. כשאנחנו בוחרים להיות השליחים של הטוב, אנחנו מגלים שהגאולה אינה תאריך ביומן או חישוב מסתורי, היא נמצאת ממש כאן, במרחק הושטת יד (מאמרים)
תלמידי ישיבת 'כרם שלמה' ד'באבוב אספו מעות צדקה בימי הפורים, ימים אחדים אחר החג המרומם הקדיש האדמו"ר מבאבוב זמן מיוחד והגיע להוקיר את הבחורים לקבל מעמם את מעות הצדקה עבור 'קמחא דפסחא' | האדמו"ר הופיע בהיכל הישיבה, ואחר תפילת מנחה זכו כל הבחורים לעבור ולהביא תרומתם אשר אספו בזיעת אפם (חסידים - עולם הישיבות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת פרשת תרומה: יחסי ציבור ופרסום מעשי צדקה וחסד – מה אומרת ההלכה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בבורו פארק נערך מעמד "ירושתנו" – כינוס מיוחד ורב רושם של כלל אברכי חסידות באבוב 45 עד גיל 30. המעמד הוקדש כולו לטובת הצדקות של החסידות בארץ הקודש, העומדת לימין המשפחות והנזקקים בקהילה בארץ | בשיאו של המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב 45, שנשא אמרות קודש ודיבר על מעלת מצוות הצדקה והחזקת היישוב בארץ הקודש, בדגש על האחריות המוטלת על הדור הצעיר להמשיך את מורשת אבותיו | בסיום דבריו, עברו מאות האברכים בסך לפני הקודש, כשהם מגישים לידי האדמו"ר את כתבי ההתחייבות על סכומים נכבדים שגויסו לטובת המגבית (חסידים)
הילולת הרש"ש זיע"א: הילד התימני שעלה לירושלים, הפך למנקה הישיבה המסתורי שכתב תשובות בלילה, וחולל מהפכה ששינתה את עולם הנסתר לנצח | יוסי עבדו בראיון מרתק לתוכנית "דבר ראשון" לרגל ההילולה, "בלי תשובה - שום פדיון נפש לא יעזור" | צפו (דבר ראשון)
אבל כבד בשכונת נווה יעקב בירושלים: הרה"ג רבי אריה לוי - ממייסדי הקהילה ומעמודי התווך של 'אהבת שלום', נסתלק לבית עולמו לאחר מחלה קשה • הותיר אחריו בביתו אלמנה שבורה ורצוצה ותשעה יתומים שטרם נישאו, הגדולה בת 18 והקטנה בת 4 בלבד • "לא חלמתי שזו התוכנית שהקב"ה הכין עבורי"