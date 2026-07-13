דרמה משפחתית בירושלים: בת גילתה כי אחותה משכה סכומי עתק מחשבון אמם המנוחה תחת הכותרת "מתנה". הבנקים סירבו לשתף פעולה, אך בית המשפט הורה להם לחשוף את כל העברות הכספים – וחשף מסכת של משיכות חשאיות (חוק ומשפט)
דרמה בבית המשפט לענייני משפחה: השופטת דחתה את תביעת האלמנה ואישרה צוואה שהדירה אותה מכל רכוש המנוח. בשיא הדיון נחשפו התכתבויות שחשפו את כוונותיו האמיתיות – והאלמנה אף חויבה לשלם הוצאות משפט בסך 30,000 שקלים (חוק ומשפט)
בעקבות המשפטים המופיעים בפרשת השבוע, נעסוק בשאלה כיצד כותבים צוואה הלכתית. נראה מה הבעיה בכתיבת צוואה 'רגילה', ואלו פתרונות הציעו הפוסקים כדי שיהיה ניתן לכתוב צוואה הלכתית? בהמשך נעסוק בשאלה מה הדין כאשר אדם לא כתב צוואה הלכתית, האם יש תוקף לצוואה 'הרגילה', והאם יש עניין לכתוב צוואה, או עדיף להוריש על פי דין תורה (פרשת השבוע)
בוטלה צוואת מנוח שהוריש את כל המשק לבנו ששמר מצוות וסעד אותו. השופטים הפכו את החלטת הערכאה הקודמת וקבעו: חרף המסירות ושמירת השבת, התיעוד הרפואי מוכיח כי המנוח לא היה כשיר בעת החתימה. הירושה תחולק בין כל האחים (חוק ומשפט, בארץ)
המשוכה הפוליטית האחרונה של חוק הגיוס מאחורינו - סיקור נרחב | אבי מעוז מאבד אמון: "צה"ל לא מעוניין בחרדים בתוך הצבא" | אחרי ארה"ב - גם באנגליה: כל הפרטים מהפגנת הענק של החסידים | שינויים דרמטיים בבית מתתיהו: זהו הר"מ החדש שמונה | המשפיע הברסלבאי הפתיע: רק נושרים ישאו את מיטתי (מעייריב)
המונים מלווים בשעה זו למנוחות את הגה"ח המשפיע הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל | בצוואתו המפורשת שנכתבה בכתב ידו ביקש שנושרים ופשוטי עם ישאו את מיטתו בהלוויה ויקברוהו לידם | צפו בעותק של הצוואה (דיין האמת)
קרב ירושה חריג בבית המשפט: בני משפחתו של רופא פסיכיאטר בן 80 דורשים לבטל צוואה מאוחרת, שנחתמה בשיא מגפת הקורונה, המעניקה את כל רכושו – דירה ומניות בשווי 8 מיליון שקל – לבעל בית קפה צעיר. לטענת המשפחה, הקשיש ניצל את בדידותו וחולשתו הנפשית, והמסמך החדש אינו משקף את רצונו החופשי (חוק ומשפט)
בחשבונו של אנס א-שריף, "עיתונאי" אל ג'זירה שחוסל אתמול בתקיפת חיל האוויר, פורסמה היום 'צוואתו' בה כתב כי "התקווה שלי הייתה שאשוב עם משפחתי ואהובתי אל העיר המקורית שלנו, אשקלון הכבושה" | במקביל, התפרסמו ברשתות תמונות סלפי שלו עם בכירי חמאס שחלקם חוסלו: יחיא סינוואר, לצד חליל אל חיה ועוד (העולם הערבי)
יוזמה חדשה ומיוחדת שתיתן לאברכים מעט אוויר לנשימה נחשפת הערב ב'כיכר השבת', לפיה, יש פתרון כספי שיתן מענה לאברכים שסובלים מ'גזירת המעונות'. מי שהביאו את הפתרון הם, הגר"י זילברשטיין, הגר"א סאלים ועוד חברי 'מועצת', וממתינה להכרעת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו | צפו בתוכנית המלאה (מעייריב)
במכתב מפורט שפרסם לבעלי המניות של חברתו - 'ברקשייר הת'אוויי', תיאר באפט מה הוא רוצה שיקרה עם הונו לאחר מותו, מי ינהל את עסקיו וכמה יקבלו שלושת ילדיו • "הכלל הראשון של השקעה: לעולם אל תאבד כסף. הכלל השני: לעולם אל תשכח את הכלל הראשון" (כלכלה)
לומדי הדף היומי עסקו השבוע
במסכת בבא בתרא דף קנב,
בסוגיית "אין
שטר לאחר מיתה"
| סוגיה זו שופכת אור
על דין אקטואלי של כרטיס אדי -
הוא כרטיס אשר מי שחותם
עליו מביע את רצונו לתרום חלק מאיבריו
(או
רקמותיו)
לאחר מותו |
הלכה ואקטואליה (יהדות)
מושג עצת-אחיתופל עבר שינוי
ממשמעותו המקורית, בעוד היום זה ביטוי לעצה
רעה הרי הכתוב מעיד שעצתו הייתה טובה |
אך זו לא העצה היחידה
שלו הוא גם כתב עצות בצוואתו |
סיוע של פרשנינו ז"ל
מגלה טפח מצוואת אחיתופל החידתית (יהדות)