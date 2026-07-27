על רקע ההתעצמות התת-ימית של אנקרה ודוקטרינת "המולדת הכחולה", מערכת הביטחון בוחנת במהלך דרמטי רכישת מטוסי P-8 פוסידון האמריקניים, הנחשבים למערכות המובילות בעולם ללוחמה נגד צוללות, כדי להגן על אסדות הגז ונתיבי השיט האסטרטגיים של ישראל (צבא וביטחון)
תחקיר מקיף חושף כי בייג'ין מפעילה עשרות ספינות "מחקר" למיפוי אסטרטגי של קרקעית האוקיינוסים. המטרה: הקמת רשת חיישנים חשאית שתעניק לצבא סין יתרון קריטי בלוחמת צוללות ובמעקב אחר כלי שיט מערביים בנתיבי שיט מרכזיים ברחבי העולם כולו (בעולם)
במשך שנים חיה ארצות הברית בידיעה ששדות הקרב שלה תמיד יישארו רחוקים מחופיה, עד שהגיע הטייס היחיד בהיסטוריה שהצליח לנפץ את האשליה ולחדור את קו החוף ולהפציץ את לב היבשת האמריקאית| נובו פוג'יטה המריא מצוללת סודית עם חרב סמוראי בתא הטייס למשימה חסרת תקדים, שהחלה בהטלת פצצות על יערות אורגון והסתיימה באחד מסיפורי הפיוס המדהימים ביותר (מגזין כיכר)
שיתוף פעולה פורץ דרך בין צוללות המיני של ה-Navy SEALs לכטב"מים תת-ימיים עומד להפוך את המעמקים לזירה קטלנית ומתוחכמת מאי פעם | הטכנולוגיה החדשה תאפשר ללוחמים לחדור ליעדים מבוצרים במינימום סיכון ובמקסימום עוצמה (חדשות בעולם)
הצי המלכותי הבריטי חשף את ה"קפסטון", מסוק בלתי מאויש שנועד לאיתור וחיסול צוללות בלב האוקיינוס. הכלי החדש משלב מצופי סונאר מתקדמים ותקשורת לוויינית של סטארלינק, ומאפשר פעילות מבצעית קטלנית לטווחים ארוכים ללא סיכון חיי אדם (תקיפה והגנה)
משרד ההגנה האמריקאי הגיש בקשת תקציב דמיונית של 1.5 טריליון דולר, הכוללת זינוק חסר תקדים במימון יחידת הכטב"מים החשאית DAWG. התוכנית כוללת נחילי רפאים מבוססי AI וספינות קרב יקרות בהיסטוריה, שנועדו להכריע סופית את האיום האיראני במזרח התיכון (תקיפה והגנה)
מיפוי חסר תקדים ברזולוציה גבוהה גילה תצורות דמויות "דמעות" באורך של מאות מטרים על קרקעית הקרח באנטארקטיקה | הממצאים המפתיעים מאתגרים את המודלים המדעיים הקיימים בנוגע לקצב המסת הקרחונים ועליית מפלס הים, ומספקים הצצה נדירה לתהליכים המתרחשים באזורים הבלתי נגישים ביותר בכדור הארץ (בעולם)
חקירה חדשה של סוכנות רויטרס חושפת רשת ימית נרחבת של ספינות מחקר סיניות, הפועלות זה מספר שנים למיפוי מדויק של קרקעית האוקיינוסים באזורים אסטרטגיים ברחבי העולם | מומחי ביטחון מערביים מזהירים כי הנתונים שנאספים עשויים לשמש את בייג׳ינג להכנת "שדה הקרב התת-ימי" ולחיזוק יתרונה במלחמת צוללות מול ארצות הברית ובעלות בריתה (בעולם)
חוקר בכיר בארה"ב הזהיר כי צוללות סיניות פועלות "קרוב מאוד" לשטח המדינה, בעוד בייג’ינג מרחיבה את פעילותה התת־ימית | דבריו נאמרו על רקע תוכניתה של סין לשלוח שליח מיוחד למזרח התיכון לצורך מאמצי תיווך, בזמן שהתקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד יעדים של המשטר האיראני נמשכות (בעולם)
במבצע ימי חסר תקדים הרחק מחופי איראן, הטביעה צוללת תקיפה אמריקאית את הפריגטה IRIS Dena באמצעות טורפדו בודד מול חופי סרי לנקה | התקרית הדרמטית, שגבתה את חייהם של עשרות מלחים איראנים, מסמנת את הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שצוללת של ארה"ב משמידה כלי שיט של אויב בקרב פעיל (חדשות בעולם)
"שפתיים משוחררות מטביעות ספינות" - לא נולדה כסיסמת פרסום ריקה, היא נכתבה בדם | בשיא המערכה באוקיינוס השקט של מלחמת העולם השנייה, היה לצי הצוללות האמריקאי יתרון סודי שהפך אותן לבלתי מנוצחות | עד שפוליטיקאי בכיר אחד בוושינגטון, אנדרו ג'קסון, החליט לחתום את שמו על סיפור פליטת הפה הקטלנית ביותר בהיסטוריה | "מים שקטים חודרים עמוק" (מגזין כיכר)
דיווח: הצי המצרי, הגדול ביותר בעולם הערבי, מקדם עסקת ענק לרכש ספינות המלחמה מדגם F-110 • הטכנולוגיה החמקנית שמסוגלת "לצוד" צוללות והדרישה המצרית לייצור עצמי באלכסנדריה • במזרח התיכון עוקבים בדריכות אחר התחמשות הזרוע שתבטיח שליטה בתעלת סואץ (בעולם)