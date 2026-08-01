הפרק השני במיזם הלאומי "פרוייקט 0" של 'כיכר השבת' • משה מנס, בעצמו צוללן חילוץ ביחידה, ירד אל קו המים למפגש אמיץ וגלוי לב עם סגן מפקד יחידת מצולה של זק"א ת"א, דרור גילת • מלכודות המים המתוקים בנחלים, היריעות החלקלקות במאגרים, הפיזיקה של הזרם החוזר ונס ההצלה המטורף בנחל הירקון הגועש • "השלטים נכתבו בדם! אין מציל - אין כניסה למים!" • צפו (חרדים)
מערת "קן הנשרים" בפלורידה נחשבת לאחד מאתרי הצלילה המסוכנים ביותר בעולם.
מבוך תת-ימי עצום, מיילים של מעברים צפופים וצוקים תת-ימיים שמסתירים סכנות בכל פניה | היופי האכזרי והעומק הקיצוני מושכים צוללנים מנוסים מכל העולם, בידיעה שהמערה גבתה חיים רבים לאורך השנים | "מים עמוקים" (חדשות בעולם)