לקראת הצום קיימנו בתוכנית 'דבר ראשון' שיחה עם הדיאטן הקליני ותזונאי הספורט גלעד דביר| מהטיפ הקריטי, דרך האמת מאחורי כדורי הפלא ועד לטעות הקשה בארוחה המפסקת | כל מה שאתם חייבים לדעת כדי לעבור את הצום בשלום (דבר ראשון)
ההיערכות הנכונה והמדורגת לצום מתחילה כבר משעות הבוקר בשתיית מים מרובה- למניעת סכנת התייבשות בימי הקיץ החמים | מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה' מסבירה: מה הם כללי התזונה הנכונים לסעודה מפסקת מתונה, וכיצד ניתן לשמור על אכילה מבוקרת עם צאת התענית (בריאות, חרדים)
לקראת היום המר והנמהר תשעה באב: הצום החמור שיימשך למעלה מעשרים וארבע שעות דורש הכנה מוקדמת • 'כיכר השבת' מגיש מדריך מעשי ומקיף להכנת הגוך למניעת כאבי ראש ולהתמודדות נכונה עם החום, מאיחוד כוחות נגד הקפאין ועד הזהירות ממלח (תשעה באב)
אחרי שעות בלי אוכל ושתייה, היד נשלחת כמעט לבד לעוגה, לקפה או למאפה הראשון שעל השיש. אבל דווקא בסוף הצום, כשהגוף חוזר לאכילה, כדאי להתחיל אחרת - עם קערה קלה, מתוקה במידה ומפתיעה כמה היא משביעה - המתכון המלא כאן (אוכל)
חוקרים מ-Northwestern Medicine מצאו כי הארכת הצום הלילי והפסקת אכילה לפחות שלוש שעות לפני השינה - בלי לשנות את כמות הקלוריות או סוגי המזון - הובילו לירידה בלחץ הדם ולקצב לב בריא יותר בלילה, ולשיפור בתפקוד הסוכר והאינסולין ביום, בקרב מבוגרים עם סיכון מוגבר למחלות לב ומטבוליזם (בריאות)
"תפס חיזוק" - דרעי נעלם והסיבה מפתיעה לא פחות | אכלנו את הדגים המסריחים ואנחנו מקבלים מכות - האם נגורש מהעיר? | כמו פילים בחנות חרסינה: התנהלות שערורייתית של המשטרה במתחם ישיבת גרודנא | תושבים בלוד מאשימים את העירייה: "חזרנו לתקופות אפלות" | פרשיית ההונאה במגזר: המשטרה עצרה חשודים נוספים (מעייריב)
כמדי שנה, נערך קודם יום הכיפורים כנס רבנים בו דנים על מקרים מיוחדים ומה דינם | הכנס השנה היה בראשות הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס מגדולי הפוסקים כיום, עם פרופסורים מומחים ובהנחיית הרב בני פישר | צפו בדיון המרתק (חדשות חרדים)
אם יש עניין להגביר את תחושת העינוי בצום, כאשר ייתכן שאחת ההשלכות לשאלה זו תהיה, האם מותר לקחת כדורי קל צום, העוזרים לעבור את הצום בקלות, ולמעשה מפחיתים את רמת העינוי? עוד נעסוק בשאלה, האם מותר לגעת באוכל בצום (אקטואלי)
ירי בתוך הנגמ"ש: עימות פומבי מביך במפלגות החרדיות | פגיעה ישירה ברחוב של הישיבה - 3 נפגעים במצבים קל עד בינוני | ביתר לבשה חג: בניין ישיבה חדשה נחנך במעמד הרבנים | ספר התורה נפל, חסידי פאפא צמו ואמרו סליחות | מאמע רחל - אנא, בכי נהי תמרורים על בנייך, ומיאני להנחם עד ביאת גואל צדק (מעייריב)
גם מי שאינו צם - "עיצומו של יום מכפר" |
ריבוי אכילה בערב יוה"כ
כדי למעט את הצער |
לימוד כפרת עוונות
מחתן שמקדש אשה |
מדוע יש לשמוח ביום זה
יותר מכל ימות השנה |
המשל הנפלא של מרן
הבעש"ט
על אמירת הווידוי |
עוגמת נפש מדברים
פעוטים מונעת צער ועגמ"נ
מדברים גדולים (יהדות)
ערב יום כיפור, הפוסק הגאון רבי אופיר מלכא ופרופסור דוד צנגן מתארחים באולפן 'כיכר השבת' להשיב על כל השאלות בדיני חולי סוכרת בצום יום הכיפורים | מתי אסור לחולים לצום, מה ההבדלים בין סוג 1 לסוג 2, דיני השיעורים וההיתר המפתיע | וגם: המחלה הנדירה שקיבלה פסק הלכה לראשונה בשידור • צפו (יהדות)