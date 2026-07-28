בלב התופת של יפן, כשקיר מים שחור בגובה של בניין בן חמש קומות מחק עיירה שלמה מהמפה - מיקי אנדו בת ה-24 בחרה להישאר מול המיקרופון בזמן שכולם נסו על נפשם | זהו סיפורה הבלתי נתפס של הצעירה שהפכה למצפן של עיירה שלמה ברגעיה האחרונים, והותירה אחריה מורשת של גבורה והקרבה עצמית | "מים עד נפש" (חדשות בעולם)
רעידת אדמה אדירה בעוצמה 7.8 הכתה הבוקר בדרום הפיליפינים, גרמה לקריסת מבנים ושלחה אלפי תושבים להימלט למקומות גבוהים תחת איום צונאמי | התמונות הקשות מהשטח חושפות הרס נרחב בשידור חי, בדיוק ברגע שבו אלפי תלמידים פתחו את שנת הלימודים (חדשות בעולם)
צילומים עוצרי נשימה מחופי ניצ'ינאן חושפים גלי ענק שנראים כאילו נגזרו מתוך יצירת אמנות יפנית עתיקה | בעוד הגולשים נדהמים מהדמיון המדויק לאמוג'י הגל המוכר, הרשויות ביפן מזהירות: היופי הזה עלול להיות קטלני (חדשות בעולם)
רשויות יפן ביטלו היום את אזהרות הצונאמי, שעות לאחר רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5 בסולם ריכטר שפגעה באזורים הצפוניים במדינה | נכון לעכשיו דווח על 30 פצועים, ועל שריפה אחת שנגרמה בעקבות הרעידה | כ־90,000 תושבים פונו מבתיהם (בעולם)
הבחור החרדי שהקים מיזם טלפוני ומקבל כל חודש מאות תגובות על התחבורה הציבורית | התשדיר שגרם לחסיד ויז'ניץ לפתוח בית מוזיקה | הצונאמי שלא היה ומה עושים ברעידת אדמה | מאות פוסטים וסרטונים מובילים אל קבוצה אחת מפוקפקת, בדקנו ומצאנו מה המטרה | וגם: תיעוד מהילולת האר"י הקדוש | צפו (דבר ראשון)
מספר מדינות קיבלו הבוקר התרעת צונאמי לאחר רעידת האדמה העוצמתית שנמדדה הבוקר ברוסיה | ברוסיה נמדדו גלים בגובה של חמישה מטרים, בעוד מדינות רבות באזור קיבלו התרעה מיידית והורו על פינוי תושבים | כל הפרטים על הדרמה העולמית (חדשות)
רעידת אדמה בעוצמה של 8.8 בסולם ריכטר שהתרחשה הלילה מול חופי חצי האי קמצ'טקה שמזרח רוסיה, הובילה לשרשרת אזהרות צונאמי במספר מדינות באגן האוקיינוס השקט | ביפן פינו תושבים מאזורים חופיים בשל חשש לגלים בגובה של עד שלושה מטרים, בארה"ב הוכרזה התרעת צונאמי בהוואי, קליפורניה, אלסקה ומדינות נוספות (בעולם)
בחופי פורטוגל תועדה בימים האחרונים תופעה מרהיבה ומוזרה שכונתה "ענן צונאמי" – תצורת ענן אופקית ענקית, כהה וסוערת שנראתה כאילו היא מתקרבת מהים כגל אדיר | התושבים שאינם רגילים למראה היו סבורים כי מדובר בצונאמי ענק שישטוף את החופים (חדשות, בעולם)
כאילו חסרות לנו צרות במדינה הקטנטנה שלנו בלב הג'ונגל המזרח תיכוני, בישראל נערכים לאפשרות של פגיעת גלי צונאמי בערי החוף שלנו | לפני כחמישה ימים נערכה ישראל לתרחיש צונאמי, זאת בעקבות יותר מ-2,000 רעידות אדמה שהתרחשו בסמיכות לקבוצת האיים סנטוריני ביוון - תרחיש שבחסדי שמים התבדה לבסוף | מה הסיכויים לצונאמי בישראל, איך ניתן להתכונן אליו וכיצד עלינו לפעול בזמן התרעת צונאמי? (חדשות)
אלפי תושבים נטשו את האי
סנטוריני ביוון בעקבות רצף רעידות אדמה
באזור.
בשל הקרבה הגיאוגרפית
לישראל,
מומחים מעריכים כי
במקרה של רעידה עוצמתית,
פרק הזמן המרבי להתרעה
מפני צונאמי עומד על שעתיים לכל היותר
(חדשות
בארץ)
רעידת אדמה בעוצמה של 7.6 בסולם ריכטר פקדה היום אחר הצהריים (שעון מקומי) את יפן ובעקבותיה הוציאו הרשויות אזהרה מפני צונאמי | התושבים זוכרים היטב את אסון הצונאמי ב-2011 שגרם למותם של 20,000 בני אדם והביא לאסון הגרעיני בפוקושימה (בעולם)
יפן הכינה תוכנית להזרמת מיליון טונות של שפכים גרעיניים לאוקיינוס השקט | למרות האישור העקרוני שקיבלה מסבא"א, גורמים רבים נותרו מודאגים מההשלכות האפשריות | כאלף מיכלי ענק המכילים מים מזוהמים ירוקנו בהדרגה | סין מאיימת: "אתם תישאו בהשלכות" (בעולם)
בראיון עם מסבירן פיקוד העורף - כל ההנחיות והשאלות שרציתם לשאול • מה הסיכוי לרעידת אדמה כאן בארץ? • מתי נכנסים לממ"ד ומתי יוצאים לשטח פתוח • למה מערכות ההתרעה בארץ לא פעלו? • האם יקרסו כאן בנינים והיכן? • וגם סדרת כללים שיכולה להציל את החיים שלכם