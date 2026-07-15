לרגל 227 שנה להולדתו של הרב אליעזר ברגמן, "איש ירושלים", שחל בכ"ט בתמוז - ישראל שפירא חוזר אל מכתב אחד ששרד מאותה תקופה, החושף עד כמה קרוב היה הרב ברגמן להישאר לצמיתות בצידון ולהקים קהילה אירופאית בהר הלבנון (היסטוריה)
יממה לאחר החיסול הנרחב בצידון אמש, הערב דווח כי מטרת התקיפה הישראלית במתחם האימונים של חמאס הייתה כינוס של פעילים, שתכננו להוציא פיגוע ירי צליפה וירי נ"ט על כוחותינו ובצה"ל החליטו לפעול ולסכל את אפשרות זו (צבא)
חיל האוויר תקף הערב מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בעין אל-חילווה בלבנון | על פי דיווחים שונים, יעד התקיפה היה מפגש של בכירי חמאס | דובר צה"ל מסר בהודעה כי "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל" | בלבנון מדווחים עד כה על 15 הרוגים (צבא)
דובר צה"ל אישר לפני שעה קלה כי הצבא חיסל בצידון שבדרום לבנון את המחבל חאלד אחמד אחמד, ששימש כאחראי המבצעים של החטיבה המערבית של חמאס בלבנון | דובר צה"ל ציין כי המחבל קידם פיגועי טרור נגד ישראל, ופעל להעברת אמצעי לחימה (צבא)
מעט לפני השעה 06:00 הבוקר, דיווח הערוץ הלבנוני "אל-מנאר", שופר החיזבאללה, כי "כלי טיס ישראליים הפציצו רכב באזור הווילות בעיר החוף צידון שבדרום לבנון" | התקיפה התבצעה במחנה הפליטים מִיֶּה אלְמִיֶּה | לפי אחד הדיווחים, ההרוג הוא פעיל חמאס (חדשות)
בלב העיר העתיקה של צידון, בשכונה שנקראת "חארת אל-יהוד", עומד לו בית כנסת שנבנה בשנת ד'תקצ"ג. אבל זה לא הכל - יש הטוענים שהוא נבנה על שרידים של בית כנסת מימי חורבן בית המקדש השני | ישראל שפירא עם סיפורו של בית הכנסת העתיק (היסטוריה)
צִידוֹן העיר שהייתה אחת הערים הפיניקיות המרכזיות ביותר, היא השלישית בגודלה בלבנון ונמצאת במרחק של כ-48 קילומטר מדרום לביירות וכ-40 קילומטר מצפון לצור | ישראל שפירא יצא למסע מרתק אל צידון העתיקה והשפעתה על תולדות ישראל (מגזין כיכר)
חמישה ימים לאחר הודעת צה"ל, בימים שלאחר כיבוש דרום לבנון במלחמת לבנון הראשונה, על ההחלטה לשפץ המקומות הקדושים בלבנון, עיריית צידון בכבודה ובעצמה הצהירה על כוונתה לשמר ולשקם אתרים יהודיים חשובים בעיר (היסטוריה)
החדשות החמות מלבנון וביירות, הפנו את ישראל שפירא לעסוק בסקירת המקומות הקדושים בלבנון | לא רבים יודעים שבהרי לבנון ישנם קברי צדיקים רבים, אליהם עלו להשתטח יהודים רבים במהלך הדורות הקודמים | סקירה היסטורית (חרדים)
אחרי 2 תקיפות ליליות בעומק לבנון, ומטחי ענק לצפון הארץ בתגובה, בצה"ל ממשיכים עם המדיניות החדשה בצפון ולפי הדיווחים בלבנון, היעד לסיכול הממוקד היום היה לא אחר מאשר פעיל ב'כוח קודס' מאנשי משמרות המהפכה | הגרי: חיזבאללה כיוון על אזרחים (ביטחון)