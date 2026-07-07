סערה במערכת הבחירות: סרטון תעמולה חדש של מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט, המציג את השותפות בקואליציה כ"לא ציוניות", מעורר זעם בש"ס. במפלגה תוקפים: "הטיל דופי בלוחמי צה"ל ובמשפחות שכולות - זו הסתה מתנשאת".(פוליטי מדיני)
במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח עימות בין ח"כ נאור שירי (יש עתיד) לרב ישראל טרופר דובר הפלג | טרופר טען בתוקף לשירי: "אתה יהודי פאנטי, אתה מאמין בצה"ל שלא עזר לך בשביעי באוקטובר" | שירי תקף: אתה מתכחש לכך שאתה נהנה מפירות הציונות | בתגובה טען טרופר לשירי: אתה מאמין שסבא שלך ישב בכלוב ואכל בננות, "אני לחרטות של דרווין לא מאמין" | עימות חריג ומשעשע, צפו ותגיבו | (מתוך התוכנית "כיפות שחורות")
שנה של תמורות עמוקות, מדד התפוצות 2026 חושף מהפך היסטורי בזהות הישראלית המציב את המורשת היהודית במרכז הבמה | הנתונים המפתיעים מאחורי גל הגאווה שסוחף את המדינה ואת התהליך המרתק שגורם לישראלים לחזור אל שורשיהם העמוקים ביותר (חדשות בארץ)
בזמן שארגוני הקהילה המרכזיים מחרימים את חגיגות מורשת היהדות בשל עמדותיו הקיצוניות של ראש העיר זוהראן ממדאני, חסידות סאטמר מודיעה כי תתייצב בטקס | האירוע, שנועד לחגוג את מורשת יהדות ארצות הברית, חושף קרע עמוק בלב הקהילה היהודית סביב היחס למדינת ישראל (חדשות בעולם)
הרב בניהו קקון (ארגון 'עם קדוש') והאסטרטג אבי וידרמן בעימות חזיתי שמצית מחדש את פצעי "כור ההיתוך" | מה שהתחיל בשאלה על רילוקיישן לבודפשט הפך לדו-קרב טעון על זיכרון הסבתא שהגיעה ממרוקו ועל המאבק שבין מצוות יישוב הארץ לבין הנרטיב הציוני-חילוני | האם אנחנו כאן בזכות המדינה או למרות מה שעשתה לנו? | צפו בעימות (כיפות שחורות)
בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)
יום כיפור הוא יום צום וכפרה אבל יש בו גם מסוד הנצח | מדוע בנות ישראל היו מחללות בכרמים אחר 'שידוך' דווקא ביום הקדוש ביותר? | סיפורה הבלתי נתפס של גברת רחל זיני ע"ה וצעדת המוות שהסתיימה בשידוך למען עם ישראל | "בחור שא נא עיניך" (כיכר השבת- יום הכיפורים)
לקראת יום ההילולא של רבי יואל טייטלבוים
זצ"ל מסאטמר, שחל בתאריך כ"ו אב – כיכר השבת עם שורות קצרות של מייסד חסידות
סאטמר הקנאי החריף למדינה ומוסדותיה, אך גם מנהיג בעל שעור קומה שלבו וידו פתוחים
לכל יהודי ונחלץ חושים לעזור לסייע לנדכאים בארץ ובעולם |"השיטה הקדושה" (יהדות ואקטואליה)
"הפרויקט הציוני, על שלל גווניו שואף להגשים את הכמיהה העתיקה לגאולה. אך המציאות, ובמיוחד משבר חוק הגיוס, מעמידה את הפרויקט הזה במבחן קשה" | תשעה באב - יום הולדתו של המשיח, 'כיכר השבת' בסקירה מרתקת על משיחי השקר הבלתי מוכרים | וגם, האם הציונות היא משיח שקר נוסף? (תשעה באב)
במלאות
85 שנה
לעקדתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל
שחל בתאריך י"א
תמוז – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של רבם של בני הגולה שמסר נפשו על לימוד
התורה ועל קידוש שמו יתברך |
על השקפתו מאירת העיניים
בענייני חיי שעה וחיי עולם |
“קדושים שרופים באש"
(יהדות ואקטואליה)
לרגל
יום פטירתו של הרבי מקוצק-פילוב רבי
חיים ישראל מורגנשטרן זצ"ל
– שחל בתאריך י"ב
סיון – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של הרבי שעודד והמריץ את העלייה לארץ
ישראל | משנתו הסדורה על הקמת ארץ ישראל
דווקא ע"י
אנשים פשוטים ולא ע"י צדיקים גמורים – וגם ההצעה ההיסטורית של
הרבי בונים מפשיסחא לשר משה מונטפיורי
בעניין ארץ ישראל |
"ישראל אשר בך
התפאר"
(יהדות ואקטואליה)
הפיגוע בארה"ב העלה לכותרות את המציאות המורכבת בה נמצאים יהודי העולם | בשיחה עם יעקב חגואל יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית דיברנו על הדרך להתמודד ועל האשמים במצב | איך נכשלנו בהסברה ומה התוצאות של אמירות פוליטיות כגון אלו של יאיר גולן | וגם, מי צריך לקחת אחריות (דבר ראשון)
לרגל
יום ההילולא של רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל, רבה של לודז’,
שחל בי"א
אייר – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
המופלאה של גאון וצדיק שעמד בפרץ מול
רוחות הזמן |
על רחמנותו ולבו הגדול
לעזור לכל דכפין |
“וענים מרודים תביא
בית"
(יהדות ואקטואליה)
פרק הסיום לספיישל “דאטה קהל” לרגל יום העצמאות - מניח על השולחן את השאלה הגדולה: כשהחרדים כבר מחזיקים במשרדי ממשלה, יושבים בקבינט ומרגישים חלק מהמדינה – מי קובע את הכללים? • נתוני עומק חושפים גאווה ישראלית לצד הסתייגות מציונות, אהבת הארץ מול מאבקי זהות על המדינה • האם לצד ה"חרדיות הקלאסית" יכולה להיות “חרדיות ישראלית” אחראית, או שמא אנחנו בדרך לקנטונים נפרדים? • כל העובדות, כל הדילמות – בפודקאסט שלפניכם
ההמנון
הלאומי "התקווה"
בנוסח המוכר כיום הוא
גרסה מקוצרת לשיר המקורי שהיה ארוך ורווי מסורת |
האם אכן 'שם שמים' לא
הוזכר בנוסח התקווה? ומי השמיט את השורות
הנחוצות מן המנון הלאומי?
| "נפש יהודית הומיה" (יהדות
והיסטוריה)
רבה של ירושלים רבי יוסף חיים
זוננפלד זצ"ל,
שתאריך פטירתו חל בי"ט
באדר – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
המיוחדת של הרב זוננפלד,
על מסירותו לתורה,
לפיתוח ירושלים ושמירה
על צביונה החרדי שהשפיעו עמוקות על עולם
התורה והיהדות החרדית בארץ ישראל |
"האיש על החומה"
(יהדות ואקטואליה)