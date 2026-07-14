כיכר השבת

עוד כתבות על ציור:

נתגלה בזכות ג'מיני

||
2

פסיכולוגיה מעשית ליום-יום

||
3

ברחו עם השלל

|

"להוציא יקר מזולל"

|

שפה תקשורתית של העבר

||
3

בעלים אנונימי מצפון קליפורניה

||
2

הגבוה ביותר השנה למכירה אומנותית

||
2

זמן אומנותינו | סוכות ב'כיכר'

||
3

זמן אומנותינו | צפו במגזין 'כיכר'

||
5

זמן אומנותינו | סוכות ב'כיכר'

||
12

חזה את פטירתו בציור

||
15

חיקוי גאוני או יצירה כפולה?

||
1

ביקר את מערכת המשפט

||
2

בטוש שחור 

||
2

דבר השבוע | התוכנית המלאה

||
14

שֶׁתְּהֵא תוֹרָתְךָ אֻמָּנוּתֵנוּ

||
5

דבר ראשון | התוכנית המלאה

||
8

דבר ראשון | התוכנית המלאה

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר