מורה לשעבר לאמנות רכשה בשנות ה-60 דיוקן מסתורי מחנות יד שנייה בניו יורק, תלתה אותו בסלון במשך כמעט שישה עשורים, ורק כשבנה העלה צילום שלו ל-Google Gemini התברר כי ייתכן שמדובר ביצירה אבודה של אחד מציירי סקוטלנד החשובים | בהמשך מומחים אימתו את החשד, והציור נמכר במכירה פומבית תמורת כ-254 אלף דולר (בעולם)
בין אם מדובר בפגישת עבודה גורלית מול הבוס או בפגישה עסקית מלחיצה, המוח האנושי תמיד מחפש שליטה ומעורבות | המדריך המלא לשימוש ב"באג" המפתיע שיגרום לצד השני להוריד את המגננות, להקשיב לכם באמת ולהרגיש שהרעיון שלכם הוא בעצם שלו (פסיכולוגיה)
שודדים הצליחו לגנוב מספר יצירות אומנות ששווין מוערך ב-9 מיליון יורו מבית בצפון איטליה, נכון לעכשיו הם טרם נתפסו | מדובר בשלוש יצירות שונות של שלושה אמנים, אחת מהן מוערכת לבדה בכשישה מיליון יורו | מערכת האזעקה הבריחה את השודדים, אולם אלו הצליחו כאמור לברוח עם השלל (בעולם)
זה אולי נשמע לא טוב, אבל הימים בהם האשפה מקבלת חַיּוּת הם השבועות של ערב פסח | מה לא נזרק לשם? בגדים, ריהוט, מוצרי חשמל, ובעצם כל דבר שרק רוצים להיפטר ממנו - ומוצא את דרכו אל פח האשפה הקרוב | בין הדברים שמושלכים, לעיתים נזרקים בחוסר ידיעה אוצרות יקרים לבעליהם | יצאנו בעקבות האוצרות היקרים שנזרקו ונמצאו במטמוני האשפה - בארץ ובעולם (מגזין)
מחקר חדש חושף כי ציורי הסלע הענקיים בקניוני לואור פקוס במערב טקסס - ציורים שהיו חידה סתומה במשך שנים - נוצרו באירועים טקסיים מרוכזים לפני אלפי שנים, ומציג מסורת אמנותית־טקסית רציפה שנמשכה כ־4,000 שנה והשפיעה על תרבויות אינדיאניות ומסואמריקניות מאוחרות יותר (בעולם)
סקיצה זעירה בגיר אדום של כף רגל, שנוצרה כנראה סביב 1511–1512 כהכנה לדמות אותה עתיד היה לצייר מיכאלאנג'לו, התגלתה באוסף פרטי בחוף המערבי של ארצות הברית לאחר שנשלחה במקרה להערכה מקוונת | בחודשים שלאחר מכן עבר הרישום מחקר מעמיק ואימות טכני והיסטורי, שביסס את שיוכו למיכלאנג’לו ואת מקומו בשרשרת ההכנות לאחד הפרויקטים האייקוניים בתולדות האמנות (בעולם)
ציור נדיר של פבלו פיקאסו, נמכר בסוף השבוע האחרון עבור סכום שיא שנתי לציור בצרפת | היצירה, שנשמרה באוסף משפחתי פרטי למעלה משמונים שנה ולא הוצגה מעולם לציבור, עוררה קרב עולמי מרתק בין אספנים מאירופה, אסיה וארצות הברית | מדובר בהישג אמנותי והיסטורי, שהודגש על ידי השימור המושלם של הציור ועל רקע מערכת היחסים המסעירה שהייתה בין האמן למושא הדיוקן (בעולם)
הסוד מאחורי העובדה שספרים שצוירו לפני 25 שנה עדיין פופולריים | למה צריך 2 בשביל קומיקס ואיך הכל התחיל בחדר בישיבה | מה הם לעולם לא יעשו ואיך הם מראים מכות בלי לצייר אותם | הצייר האנטישמי שהיווה השראה ומה הם עושים טוב יותר מטינטין | הטריק העובד לכם על המוח כשמציירים חושך וספר ההדרכה של דיסני | ראיון מיוחד לחג הסוכות (חג אומנותינו)
ראיון חג עם צייר הקומיקסים הפופולרי שמציג אלתורים עם לוח דיגיטלי | יוני גרשטיין אמר לו 'לא' אך התשובה שלו הפכה אותו לסיפור הצלחה | איך האומנות היא כלי ללמוד גמרא וסיפורי הקומיקס ההזויים | הילד החולה ז"ל שהונצח בספר בצורה מקורית | האם AI ייתר את הצורך בציירים והאם כל אחד יכול לצייר | צפו (זמן אומנותינו)
כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
"יום כיפור", "יהודים מתפללים", הרבה שמות קיבל הציור המפורסם של מאוריצי משה גוטליב, צייר צעיר משלהי המאה ה-19 |היצירה הזו מצליחה באופן מעורר השתאות להקרין לצופה את התחושה, את האווירה, את הצבעים של היום הקדוש ביותר בשנה | לא איש תורה היה גוטליב. כפי שהעיד על עצמו, עד ימיו האחרונים והקצרים במיוחד היה "איש אקדעמיא", משכיל שנזכר רגע לפני מותו אותו חזה, בצור מחצבתו (יום הכיפורים)
לראשונה מזה יותר מ-300 שנה מוצגות זו לצד זו בגלריית קנווד בלונדון שתי יצירות כמעט זהות של אישה מנגנת בגיטרה - המקור המיוחס לאמן ההולנדי יאן ורמיר והעותק המסתורי שמקורו מפילדלפיה | מחקר מדעי עדכני חושף הבדלים מפתיעים בחומרים ובטכניקה ומצית מחדש את הוויכוח ההיסטורי: האם ורמיר יצר שתי גרסאות לאותה יצירה, או שמדובר בחיקוי גאוני? המבקרים מוזמנים להכריע בעצמם (מעניין)
הרשויות הבריטיות הגיבו במהירות ליצירתו החדשה של אמן הגרפיטי המפורסם בנקסי, שהופיעה לפתע על חזית בניין בתי המשפט המלכותיים במרכז לונדון – אתר היסטורי בעל ערך תרבותי ובניין לשימור | הציור, ובו שופט מאיים עם פטיש על מפגין שוכב, חולל סערה תקשורתית ימים ספורים לאחר גל המעצרים ההמוני במחאות נגד הוצאת קבוצת "Palestine Action" אל מחוץ לחוק | הרשויות סגרו את הגישה ליצירה, כיסו אותה באמצעים פיזיים והפעילו שמירה מוגברת, תוך פתיחת חקירה פלילית נגד בנקסי בחשד ל"נזק פלילי" ולביזוי בית המשפט (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תבע בסוף השבוע את עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' בעקבות דיווח שהביך את הנשיא | טראמפ טען בתגובה שהוא "לא מצייר" ותבע את העיתון בעשרה מיליארדי דולרים | אלא שהציורים של טראמפ שפורסמו מוכיחים שהאיש מצייר, אם כי לא בכישרון רב (חדשות)
הארגון שהתריע על מחדל ה-7/10 טוען 'יש מאיפה להביא חיילים' | פרישת החרדים מהממשלה - כך זה היה נמנע | החדשות שצאט GPT 'שכח' לדווח | האמן שמצייר באמצעות הרס | העובדה על חטיבת חשמונאים עליה לא ניתן להתווכח | למה בג"ץ מתערב גם בדברים שלא בסמכותו ואיך ניתן לעצור זאת. וגם, מה לומדים מכך שארה"ב לא הפציצו את תאי הגזים באירופה (דבר השבוע)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
הערב בתוכנית: 'משנכנס אדר' - ציור קיר צבעוני ומשמח בלייב באולפן | מפקד חטיבת החרמון לשעבר באזהרה על העדה הדרוזית | מנהל רשות מקרקעי ישראל באמירה נחרצת לגבי מחירי הדיור | האוסטרלי שהציל מעל מיליון תינוקות באמצעות תרומת דם | האמירה האומללה של לפיד | הפיגוע בחיפה | צפו (דבר ראשון)
היום בתוכנית: חזאי הבית משיב בצורה ברורה על השאלה, האם צפוי לנו שלג בירושלים ומתי בדיוק? | ראש מכון המחקר של המשטרה על השינויים הדרמטיים בדוחות התנועה | איך גם טראמפ וגם חבייר מיליי גרמו לאלפי אנשים להפסיד מיליונים | התאור הכי הזוי ששמענו ליין | תיעוד מרגש בפינת רץ ברשת וסיפור משעשע בפינת המחקר (דבר ראשון)