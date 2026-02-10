בשבת האחרונה נפטר הבחור החשוב יהודה אריה (יודל) וובר ז"ל, והוא בן 14 בלבד בפטירתו | יומיים לפני הפטירה, הצייר והאמן מוטי הלר, ביקר במיטת חוליו, והצליח לעלות על פניו "חיוך קטן, טהור, שהאיר את כל החדר" - שהתברר כחיוך האחרון שלו | עכשיו הוא מתאר את הרגעים המצמררים ויש גם תובנה למעשה לעילוי נשמתו (חרדים)
תביעת ענק בסך 4.5 מיליון ש"ח הוגשה נגד חברת החשמל בעקבות שריפת הענק בעין כרם. המחדל התשתיתי, שהוביל להשמדת מאות יצירות אמנות נדירות של איוון שוובל, נדון בבית המשפט המחוזי מרכז. משרד ההגנה הבריטי וחברת החשמל עומדים במוקד הסערה הציבורית והמשפטית בישראל (חוק ומשפט)
תשעה קבין של מסתורין נטלה ירושלים וכולם טמונים באדמת הר-הבית | מערות מסתור, יותר מ-49 בורות מים ותעלות מפותלות, כל אלו תועדו בידי צייר חזית בצבעים מלאי חיים | לפני 150 שנה, ויליאם סימפסון היה שם וזחל כל הדרך לצדו של המהנדס המלכותי צ'ארלס וורן וחוקרים נוספים ושירבט כמטיב היכולת| "ירושלים של מכחול" (מגזין כיכר)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)
בשבועות הקרובים עם ישראל יתכנס שוב, בגופו או ברוחו, סביב קבר רחל, מקום המזוהה עם נחמה, געגוע ותפילה | רחל אמנו, המוזכרת בכתובים כדמות המבכה על בניה, הפכה לסמל אם נצחי – דמות שמזוהה עם החמלה האימהית והכאב, אבל גם עם תקווה ואמונה חסרת גבולות | יוסי ביטון, אחד האמנים המובילים בזירת האמנות היהודית והבינלאומית, מביא את אותה דמות מרוממת וחיה אלינו דרך ציורו המדהים, "קבר רחל" (מעניין, אמנות)
יוסי ביטון, אמן מצפת, לא תכנן להיות צייר. אך חלום אחד שינה הכל • מסמטאות העיר העתיקה ועד לגלריות ברחבי העולם, ביטון מספר על המסע שהוביל אותו לגלות את ייעודו: לצייר את נשמת היהדות • בין השראה רוחנית לטכניקה אמנותית, הוא יוצר גשר בין עבר לעתיד, ומגלה את הקסם שבאמנות יהודית אותנטית (מעניין)
כיצד הופכים תחביב לעסק וגם מרוויחים ממנו? • איך זה להתחתן בגיל צעיר ומה הטיפ שלו לצייר מתחיל? • בפרק העשירי בסדרת 'חרדים עובדים' הצייר שניאור ליפסקר מגולל את מסע חייו מהמשבר בישיבה ועד לאירוע שגרם לו לפרוץ דרך (מגזין כיכר)
"העיניים רוטטות, הלב בוכה, עוד גדול ישראל אבד, נעלם, התאדה לנו; מנדי, איך אתה מבטא את זה בציור?", זו ההודעה שקיבל הצייר והאמן החב"די מענדי ירוסלבסקי - וכך הוא צייר את מרן רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל • צפו (מעניין)
מה קורה כשיש ממשק מוצלח בין אומנות לחוש הומור בריא? תושבי ניו יורק יודעים את התשובה: כבר תקופה ארוכה שרחובות המטרופולין נצבעים באומנות, כשפריטים שוליים ברחוב הופכים למחזה מרהיב ומשעשע, בידיו האמונות של הצייר טום בוב. למה להכביר במלים, צפו בתמונות ותבינו (מענין)