טלסקופ השמש הגדול בעולם תיעד פרטים בגודל של כ-19 קילומטרים בלבד על פני הכוכב | בתמונות נחשפו עשרות מערבולות פלזמה זעירות, שעשויות לסייע למדענים להבין כיצד חומר ואנרגיה נעים באטמוספרה הסוערת של השמש (בעולם)
הצלם אלי קובין ומשפחתו עזבו את ישראל ועברו להתגורר בארצות הברית | קובין בן ה-42 ורעייתו צפויים להתגורר בפייב טאונס בלונג איילנד שבניו יורק, יחד עם חמשת ילדיהם | "אני מגשים חלום", אמר קובין ל'כיכר השבת' (ברנז'ה)
השבוע עמדתי בתור בברית, ולא - זה לא היה כדי לקבל ברכה מהסנדק או לטעום מהרבע-עוף. חיכיתי שהאמא תסיים את ה"סט" עם הפרח, הסידור והמבט בערגה, רק כדי לגלות שבזמן שחיפשנו את הפריים המושלם, השמחה האמיתית פשוט נרדמה לנו בידיים (מאמע)
משרד החוץ הישראלי פרסם הודעה לציבור בה נכתב כי "שלטונות איחוד האמירויות אוסרים על צילום או שיתוף תמונות של אתרי פגיעה, נזקי טילים/יירוטים, או מבני ממשל ונציגויות דיפלומטיות" | "על אזרחים ישראלים אשר שוהים באיחוד האמירויות לציית לחוקי איחוד האמירויות; עבירות על החוק עלולות להוביל לקנסות, מאסר או גירוש" נמסר (בעולם)
תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': בעוד המצלמות פועלות והזמר שמוליק סוכות מבצע את הלהיט הבא שלו במושב חניאל, השמיים נצבעו בלהבות. מטח טילים מאיראן עצר את הצילומים והפך את הסט לזירת מלחמה. צפו ברגעי הדרמה, בריצה למרחב המוגן והיירוטים מעל הראש (ברנז'ה)
חברת Sonida הסינית, שזכתה בעבר לביקורות קשות בזכות מצלמות דמויות מותג הנראות מקצועיות אך מתגלות כחובבניות, הופכת באופן מפתיע לשחקנית רשמית בזירת הצילום המקצועית | החברה מצטרפת לברית הפתוחה Micro Four Thirds, בניסיון לשנות את תדמיתה ולפרוץ לשוק הלגיטימי (טכנולוגיה)
מקורות בכירים המכונים "האורקל" טוענים כי היצרנית היפנית מתכננת מתקפת השקות נרחבת ובשורה טכנולוגית ש"תרעיד את כל התעשייה" | אך לעת עתה, בתערוכת CP+ הקרובה ביוקוהמה יוצגו רק עדשות חדשות - ללא מצלמות חדשות בשלב זה (טכנולוגיה)
ממיזוג גלקסיות הנצפה במבט כפול – אינפרא־אדום וקרני רנטגן – דרך ערפילית הענק "העכביש" בענן מגלן הגדול ועד לאשכול ה"ג׳מפיין" המתנפץ בבועות של גז לוהט: נאס"א פתחה את השנה החדשה עם סדרת תמונות החושפות את עוצמתו ויופיו של היקום כפי שלא נראה מעולם
הנהלת בתי המשפט מעדכנת על תיקון משמעותי בחוק שייכנס לתוקף ב-1 בינואר: צילום חשוד במעצר ופרסום תמונתו יחייבו אישור משפטי מיוחד או הסכמה בכתב. המטרה: הגנה על כבוד החשוד ומניעת פגיעה מיותרת לפני הגשת כתב אישום.
דו"ח חדש חושף כי מין הצפרדע הייחודי בעולם, המצוי רק ביערות הגשם של הרי הגהאט המערביים בהודו, נכחד מאתר תיעוד מרכזי בעקבות פעילות בלתי מבוקרת של צלמים חובבים | החוקרים מזהירים: תיעוד חיות בר הופך לסכנה חמורה אם אינו מתבצע תחת פיקוח מקצועי (בעולם)
אשת ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, היא לא רק 'הגברת הראשונה' במשרה מלאה ופסיכולוגית קלינית, אלא מתברר - גם צלמת | במספר תמונות שהפיצה לשכת ראש הממשלה, הופיע שמה של נתניהו בקרדיט כחוק, מה שמעיד כי חלק מהתמונות צולמו על ידה (חדשות)
רגע לפני ששוגר רכב המחקר הבא של נאס"א - הדרגונפליי - נזכר עולם המדע בתמונה המסתורית שצילמה הגשושית "הויגנס" בינואר 2005, כשנחתה לראשונה על פני הירח הגדול של שבתאי | מדוע תעלות הנחלים שנחשפו בנוף הקרחוני של טיטאן לא חדלות לעורר מחלוקות ולעמוד במרכז אחת התעלומות הגדולות במערכת השמש? מסע בעקבות השאלות - ומה מחכה לנו במסע הבא אל הירח המוזר ב-2028 (בעולם)
ברקע גל החיסולים בקרב מחבלי ומפקדי ארגון הטרור חיזבאללה, שהתעצם בימים האחרונים, בארגון הטרור יצאו הערב בקמפיין לאנשי הארגון ותושבי המדינה שלא לתעד זירות תקיפה ישראליות כדי לא לסייע ל'אויב הישראלי' | הקמפיין יצא לדרך ברשתות תחת הסיסמה "אל תהיה שותף לעבירה" (העולם הערבי)
ג'אנלוקה ג'יאנפרארי מאיטליה זכה בפרס הגדול בטקס פרסי HIPA בדובאי, בזכות צילום דרמטי של הר הגעש אתנה בסיציליה | התחרות, אשר חילקה סכום כולל של מיליון דולר, משכה למעלה מ-87,000 עבודות מ-50,000 צלמים מכל העולם והציגה עוצמה אנושית מול כוחות הטבע והמציאות הקשה (בעולם)
מערכת זיהוי ומעקב חדישה המבוססת על בינה מלאכותית, מתקדמת ביותר בקטגוריית המצלמות הקומפקטיות, מספקת מהירות ודיוק יוצאי דופן גם בתנאי תאורה קשים ובשלל תרחישים – מהופעות רחוב ועד צילום פורטרטים ואקשן (טכנולוגיה)
למרות ההפצרות, התחנונים, הבקשות, הדרישות, האזהרות והאיומים של הרשויות שלא לתעד נפילות טילים ואתרי פגיעות ברחבי הארץ, אזרחים רבים מצלמים כל אירוע ב-360 מעלות - ואלה ממלאים את הקבוצות ואתרי החדשות של האיראנים ותומכיהם | מלבד חוסר האחריות וההפקרות בצילום יירוטים מחוץ לממ"ד או צילום אתרי נפילות עם אמל"ח מפוזר - התיעודים הללו מסייעים בפועל לאויב האיראני | מכתב פתוח (עם כלביא)