בין הזמנים של הקיץ כבר לא נראה אותו דבר עבור בחורי הישיבות: החום, העצלות והלחות שינו את מפת הבילויים - ממסלולים מאתגרים עברו הבחורים לבריכות נינוחות | שיחות עם בחורי ישיבות מרחבי הארץ מציירות תמונה חדשה: פחות טיולים מאומצים ויותר ימים שקטים והרבה רצון להירגע (בין הזמנים)
אחרי שנה של שטייגען והתמדה, ועם תחילתו של בין הזמנים אב, טרודים בחורי הישיבות בשאלות קיומיות והרות גורל: האם לטייל בשטח או לשכור צימר בטן גב? מצד שני, המחירים יקרים אז אולי עדיף להתנחל יומיים בכינרת? ואם מטיילים בשטח - ללכת על מעיינות או מקטע ביהודייה? ואיך נוסעים: בתחבורה ציבורית או להתגלגל בטרמפים? | עם תחילת בין הזמנים, סקרנו עבורכם את ארבעת סוגי המטיילים והמאפיינים של כל אחד מהם (מגזין כיכר)