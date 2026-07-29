יש מי שנוסע לצפון, יש מי שקופץ לים – ויש מי שמבלה את בין הזמנים בעיקר בבית. החדשות הטובות? לפעמים לא צריך להחליף כתובת כדי להרגיש בחופשה. כמה שינויים קטנים בעיצוב, בתאורה ובאווירה יכולים לגרום לבית להרגיש כמו צימר מפנק, כזה שפשוט כיף לחזור אליו בסוף היום (בית)
בית המשפט לעניינים מקומיים בטבריה הורה בצעד חריג על סגירת וילת אירוח יוקרתית ששימשה למשפחות ברוכות ילדים, לאחר שקבע כי השכרה לטווח קצר בלב שכונת מגורים מהווה "שימוש חורג" ואסור. בעלי הנכס חויבו בהוצאות כבדות והצו נכנס לתוקפו המיידי (חוק ומשפט)
ישראל (טוטי) בלוך בראיון סוער ל"דבר ראשון": "שר האוצר מנסה לבצע מחטף בחוק ההסדרים ולסגור 100 רפתות בישראל" • למה הרפורמה שתביא חלב מחו"ל תפגע אנושות בכשרות המהדרין והבד"צ? • שיירת טרקטורים תציף את ירושלים בהפגנת ענק • "הפער במחיר הוא לא אצלנו - הוא בדרך לסופר" • צפו בראיון המלא (דבר ראשון)
מה עושים עם המיקרוגל בצימר, איך מטפלים ברשת המנגל, ומה אסור לאכול במלון באירופה? |בין מנגלים, מיקרוגלים וירקות עם חרקים - איך לא ניפול לחופשה לא כשרה? | כל הטיפים לפני היציאה לנופש • צפו בריאיון עם הרב אליהו פנחסי (נופש כשר)
אתר 'טלחופש' הוותיק המרכז את החופשות והמלונות הכשרים, הוילות והצימרים בארץ ובעולם נמצא כעת בשיא פעילותו. באתר ריכזו גם השנה את כל הדילים המשתלמים על פי אזורים, כך שבחירת החופשה קלה מתמיד (תיירות, שיווקי)