בין אם מדובר בפגישת עבודה גורלית מול הבוס או בפגישה עסקית מלחיצה, המוח האנושי תמיד מחפש שליטה ומעורבות | המדריך המלא לשימוש ב"באג" המפתיע שיגרום לצד השני להוריד את המגננות, להקשיב לכם באמת ולהרגיש שהרעיון שלכם הוא בעצם שלו (פסיכולוגיה)
טיסה שעמדה להמריא היום מהונג קונג לטאיוואן, התעכבה בגלל אורחת בלתי צפויה: ציפור דרור שחדרה למטוס | הטיסה התעכבה 35 דקות עד שצוות המטוס הצליח לתפוס את הציפור | חלק מהנוסעים זעמו על העיכוב, בעוד אחרים נהנו מהסיטואציה המשעשעת | צפו בתיעוד (תעופה)
ציידים מהכפר חלחול שפרסו מלכודות לציד ציפורי שיר בשטחי המרעה של גבעת בית ענות בהר חברון, נתפסו על חם בידי רועה צאן מהגבעה. הציידים הצליחו להימלט לכפר, אך המלכודות הוסרו וציפור שהספיקה להילכד שוחררה בידי הרועה. "מצליחים לתקן את ההפקרות ששררה בשטח"
חסידות סאטמר כמרקחה | מספר מתפללים אשר הגיעו לשפוך שיח באוהל אדמו"רי בית סאטמר במונורו, הבחינו בציפור על קברה של הרבנית הצדקנית מרת אלטא פייגא טייטלבוים ע"ה, אלמנת האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' מסאטמר | אחר שניסו לגרשה מהמקום ללא הצלחה, אמרו מספר פרקי תהילים ומשניות, ואז ארע דבר הפלא | כל הפרטים ב'כיכר השבת' (חסידים)
ימים אלו מהווים את שיא נדידת השלדגונים, ציפור מרהיבה ביופיה, הניזונה בעיקר מדגים. השלדגונים אוכלים את דגיגוני הפרא המצויים בבריכות הדגים. ולנו רק נשאר להרים עינינו לשמיים או להגיע למאגרי המים בהם השלדגונים נמצאים ולהנות משיא עונת הנדידה