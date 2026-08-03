מאבק סוער בין הורים הגיע לסיומו בפסיקה נוקבת - בית המשפט דחה לחלוטין את עמדת האב החילוני וקבע כי בנם בן השש יחויב להשתלב במוסד לימודים דתי תורני, למרות התנגדותו הנחרצת וטענותיו על אורח חייו (חוק ומשפט)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בעקבות פרשת השבוע: האם חייבים להוציא את הציציות מחוץ לבגדים? וגם: כיצד הגיב מרן זצ"ל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ערב חג השבועות, מזכה הרבים הרב יוסף דלויה, שמחבר את דור המסכים והרחוב אל התורה, בריאיון בלעדי ליוסי עבדו - חושף איך מחברים את "דור הטיקטוק" לתורה? רגע השבירה ששינה את חייו, הנוסחה לריפוי החרדות והדיכאון של צעירי הדור והסוד שהוא מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת לליל מתן תורה | הסודות של הרב שסוחף את הנוער, קורע את המסכות ומנגיש את התורה לדור הצעיר נחשפים בריאיון מיוחד ומרתק • צפו (השם אחד)
השבוע נעסוק בדיני התכלת בציצית. נראה את מחלוקת הפוסקים, לאיזה צבע התכוונה התורה כאשר ציינה שיש לצבוע פתיל תכלת. עוד נראה מחלוקת ראשונים, כמה חוטים בציצית צריכים להיות צבועים תכלת, והאם גם בזמן הזה יש חיוב חוט תכלת (פרשת השבוע)
דביר אפרתי, כוכב 'נינג'ה ישראל' ותלמידו הקרוב של הרב יגאל כהן, חושף בראיון גלוי לב את הדרך שעבר: מהכינוי "יצר הרע" שהודבק לו בישיבה הקטנה, דרך החזרה בשאלה מתוך כעס ועד החיבוק המפתיע מהרב שהחזיר אותו לאבא • וגם: הרגע בו נהג משאית קילל את הרב באמצע השיעור - והתגובה המדהימה שהשתיקה את כולם • צפו (דבר ראשון)
שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו אמש לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות | רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ | השוטרים קיבלו תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור, אך למרות המאמצים, לא הצליחו לאתרם (ביטחון)
הם ניסו להשתיק את הזהות היהודית שלו, אבל "אהבת השם" גורדון ענה להם בזירה | צפו בפרק הראשון של הסדרה החדשה "השם אחד": הניסים, ההשגחה הפרטית והמשפט שהוא אומר לעצמו כשהכל נראה אבוד: "הכל כבר כתוב, אני רק אוסף את הניצחון" | צפו בריאיון המלא והמסעיר (השם אחד VOD)
הדוגמן תומר טליאס קיבל על עצמו ללבוש ציצית: "מאז הפוגרום שעברתי יחד עם אוהדי 'מכבי תל אביב' באמסטרדם - אני הולך לכל מקום עם שרשרת מגן דוד וציצית בגאווה" | צפו מתוך ראיון לרון אליאס בתכנית 'ערב טוב עם גיא פינס' (ברנז'ה)
לאחר
43
שנים,
הושבה
גופת רס"ל
צבי פלדמן ז"ל,
נעדר
קרב סולטן יעקב,
במבצע
חשאי של המוסד וצה"ל
| אך גם באותו
קרב היו גם נסים,
הרב
דוד תורג'מן
שליט"א מרבני
דימונה ולוחמים נוספים שניצלו בזכות "הציצית" | (יהדות,
ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף י"ב עסקו השבוע בנושא עיבור שנה, בין
הדברים אנו מוצאים עדות מעניינת על החשש
ממלכות רומי בדבר עשיית מצוות התכלת |
המצווה המיוחדת של התכלת נעלמה מישראל במשך דורות רבים אך לא
ברור מתי פסקה. האם זה קרה באשמת גזרת המלכות?
(יהדות,
הדף היומי)
בין אבטחת חללים מהקיבוץ שגופותיהם חולצו מעזה לשמירות בש.ג. - מוצא כתב 'כיכר השבת' מעט זמן לכתוב ולשתף בקושי של שירות המילואים בקיבוץ ניר עוז החרב | החיים שממשיכים למרות הכל והאתגר החברתי לצד החיילים השונים הכולל גם וויכוחים על סגולות ומהות היהדות | מיומנו של מילואימניק בניר עוז, הפרק השני (חרדים, צבא)