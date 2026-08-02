זהו אחד היצורים המסתוריים ביותר על פני כדור הארץ: מדוזת ענק בעלת "זרועות מוות" באורך 10 מטרים, שנצפתה רק כ-120 פעמים בהיסטוריה, נלכדה בעדשת המצלמה בתיעוד נדיר ומרהיב |המדענים נותרו המומים: "התרגשות מהולה בחוסר אמון" (חדשות בעולם)
מערת "קן הנשרים" בפלורידה נחשבת לאחד מאתרי הצלילה המסוכנים ביותר בעולם.
מבוך תת-ימי עצום, מיילים של מעברים צפופים וצוקים תת-ימיים שמסתירים סכנות בכל פניה | היופי האכזרי והעומק הקיצוני מושכים צוללנים מנוסים מכל העולם, בידיעה שהמערה גבתה חיים רבים לאורך השנים | "מים עמוקים" (חדשות בעולם)
רב האמן האמריקני הנס נימן גבר על חברו לנבחרת פביאנו קארואנה בתחרות יוצאת דופן ששילבה טקטיקה, נשימה ושליטה עצמית | האירוע התקיים ימים ספורים לפני טורניר השחמט העולמי ה"פריסטייל גרנד סלאם" בדרום אפריקה (בעולם)
מדעני אוניברסיטת פקין בסין מציגים שלד חיצוני תת-ימי ראשון מסוגו בעולם, המסייע לצוללנים להפחית מאמץ פיזי, לחסוך בצריכת אוויר ולהאריך את זמן השהייה במעמקי הים | מעבר לספורט ולצלילה חובבנית - ההמצאה מבטיחה לשנות גם את תחומי המחקר הימי, הבנייה ועבודות התשתית מתחת לפני המים, ומסמנת קפיצת מדרגה ביכולות האדם והתממשקותו עם הסביבה האוקיינית (טכנולוגיה)
המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
פרשת שדה תימן ואירוע הפצ"רית, עורך דינם של הלוחמים מכוח מאה בריאיון סוער באולפן| חשיפה: המחבל שוחרר לעזה, לקראת זיכוי מלא | משווק גלאי המתכות מבטיח מאה אלף שקל למי שימצא את הסלולרי שנזרק בים | וגם: מכה לעולם השידוכים בעיר החרדית וסגירת מעגל כואבת לטנקיסטים בבית הלבן (דבר ראשון)
בואו ללמוד לדבר ערבית ולהבין מה קורה בעזה ובתימן | השיגור המסתורי שהלחיץ את תושבי המרכז | בואו לצלילה אל מעמקי הים לראות בפלאי הטבע ולזהות את הדגים רועדים | חיל הים כשל או הצליח ומה למדנו לקח | פנינת הדף היומי ומוסר השכל | פינה אישית של יוסי, והאם החיים שחור ולבן (דבר ראשון)
מה באמת צה"ל רוצה ומה אמרו בוועד הישיבות לאברך שרצה לטוס | ההוכחה לשקרים של חמאס, העימות המתוקשר בין שר הביטחון ללשכת הרמטכ"ל והחתונה המרגשת של אחות החטוף בעזה |וגם חשיפה על גל המעצרים - של בחורי הישיבות - שלא היה (חדשות)
תוכנית 'הטאלנט' זוכה לכמות צפיות חסרת תקדים אך קטע מתוך הפרק הראשון - שובר את הרשת | "למה החרדים לא מתגייסים", והאמת מאחורי החטיבה החרדית 'חשמונאים' | הטריק המתוחכם שעשו למשט העזתי | איך יתכן שגברים מרוויחים 50% יותר מנשים? | למי נתניהו ענה שהוא "לא כלבלב"? | 2 ילדים שיחקו בנשק וזה נגמר באסון | וגם, כיצד תרכשו ידידים והשפעה? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
תוכנית 'הטאלנט' זוכה לכמות צפיות חסרת תקדים אך קטע מתוך הפרק הראשון - שובר את הרשת | "למה החרדים לא מתגייסים", והאמת מאחורי החטיבה החרדית 'חשמונאים' | הטריק המתוחכם שעשו למשט העזתי | איך יתכן שגברים מרוויחים 50% יותר מנשים? | למי נתניהו ענה שהוא "לא כלבלב"? | 2 ילדים שיחקו בנשק וזה נגמר באסון | וגם, כיצד תרכשו ידידים והשפעה? | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
אתר 'החור הכחול' בים סוף נחשב לאחד מאתרי הצלילה המדהימים בעולם | הוא גם המסוכן שבהם עם מעל 100 צוללים שטבעו בו למוות | בתיעוד מיוחד ובלעדי שקיבלנו ניתן לראות את דרור גילת, איש יחידת הצלילה יורד לעומק אדיר ומשם חוצה בתעלה שבקיר האלמוגים אל הים הגדול (מעניין)
ראיון נוקב עם דוד אלחייני בעקבות הפיגוע הנורא הבוקר, מה קורה בוושינגטון ואלו טילים בדרכם לארץ, מה השכר הממוצע במשק - ולמה כמות ההרוגים במגזר הערבי אמור להטריד אותנו | וגם: איך 2 דקות אימון ביום ישנו לכם את החיים (דבר ראשון)
ראיון עם ד"ר ישי וייל על נס החנוכה שהתרחש לעיוור בבית החולים שערי צדק | האם חרדים משתמשים באינטרנט לצורכי פנאי | מדוע בחורי ישיבות מעשנים | פינת ההלכה האקטואלית עם הרב סיני | איזה מגיש צלל עם כרישים ולאיפה נעלמה העניבה של משה (אקטואלי)
סוד ההצלחה של התוכנית הפופולרית בעולם הישיבות, בראיון חשוף עם המגיש איצלה כץ | הלכה יומית אקטואלית עם הרב יעקב סיני | האם יש אנשים שבאמת אוהבים את החורף | וגם, הניסים של עם ישראל והנס הפרטי של יוסי עבדו שנפצע באורח קשה בתאונה וחזר לחיים בשביל לשמח את כלל ישראל