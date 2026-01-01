הוא גדל ללא אבא, חיכה בכיליון עיניים לרגע שבו יהיה "גדול", וכל מה שהילד ביקש זו מזכרת אחת קטנה מהיום המאושר בחייו • בני המשפחה שילמו מראש מתוך דחקות, אבל הצלם זיהה את החולשה והחליט להתעלם • סיפור של כאב, חוצפה ואטימות לב שזועקת לשמיים ממסע הייסורים של חתן המצוות והצלם האדיש (מגזין, חרדים)
סרטון של צלם אווירי הודי ממטוס חרך את הרשת, לאחר שבתיעוד נראים התנאים הקיצוניים להם הוא נדרש כדי להוציא את תמונותיו | בתיעוד נראה הצלם כשפניו מתעוותות ועיניו מתגלגלות, לטענתו זה בכלל מרגיש "כמו מסאג'" (בעולם)
כמעט מדי יום, משחרר צה"ל לתקשורת סרטונים
ותיעודים מתוך זירות המלחמה. פשיטות, היתקלויות, חיסולים וצליפות. חומרים
ויזואליים מדהימים מתוך מרחבי הלחימה והסמטאות הצפופות בעזה וביהודה ושומרון | מי
אלה הלוחמים המתעדים, ולשם מה נועדו הצילומים? (צבא)
ביום שישי תועדו לוחמי מג"ב צלם של סוכנות ידיעות טורקית ובועטים בראשו. במשטרה הוחלט להשעותם לאלתר עד לבירור הנסיבות | השר בן גביר "אסור לשפוט לוחמים 'בתנאי מעבדה' הנחתי להחזירו יחד עם שאר הלוחמים לפעילות מבצעית" (חדשות)