מאג'ד אבו סלמיה, אחיו של מנהל בית החולים שיפא, חוסל אמש על ידי חיל האוויר בביתו במחנה הפליטים שאטי. על פי דובר צה"ל, אבו סלמיה, ששימש כצלף בארגון הטרור חמאס, תכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. חיסולו מגיע על רקע הקשרים שהתגלו בין הנהגת בית החולים לארגון חמאס, ועל רקע שחרורו המוטעה של אחיו, מנהל בית החולים (צבא)
המשטרה בארה"ב עושה מאמצי על על מנת לתפוס את הצלף המיומן שירה באוהד ישראל - צ'ארלי קירק | החשודים שנתפסו בהתחלה שוחררו וכרגע אין חשודים בידי המשטרה, שעוברת מדלת לדלת באיזור הרצח על מנת לנסות לאתר אותו | הפרשן ברשת האמריקנית שהצדיק את הרצח - פוטר מעבודתו (חדשות)
אירוע חריג אירע הלילה בארצות הברית כאשר שני לוחמי אש נורו למוות מאש צלפים, ומספר כבאים נוספים נפצעו כשהגיעו לכבות שריפה בשטח פתוח | כמה שעות לאחר תחילת האירוע, סמוך לזירת הפשע, איתרו שוטרים מקומיים גופת גבר עם רובה צלפים (בעולם)
במסגרת פעילות בדרום העיר עזה, לוחמי צק"ח יפתח ביצעו ירי להטעיה שהוביל לבריחה של עשרות מחבלים לתוך מבנה ששימש כמפקדה של החמאס. במהלך התקיפה על אותו המבנה, פלוגת התצפית זיהתה מחבלים שניסו לתקוף את הכוחות - והם חוסלו באמצעות ירי צלפים | כך זה נראה (צבא)
מסקנות התחקיר הראשוני על מותה של הנערה בג'נין, מעלות כי היא נורתה בידי צלף של יחידת המסתערבים של מג"ב, ממרחק של כ-100 מטרים | הנערה זוהתה על יד מחבל חמוש, כשהיא עומדת על הגג ומבצעת תצפית על כוחותינו ואף מצלמת אותם | החשד: היא תצפתה כדי לסייע למחבל שפתח באש לעבר הכוחות (חדשות)