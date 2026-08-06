חיפשתי את הסגנונות הבולטים והמעודכנים
ביותר, וביקשתי להרגיש קיימת ומוערכת. כשאורחים או תלמידים של אבא הגיעו לביתנו,
השקעתי שעות רבות בהופעתי. עשיתי זאת משום שהורגלתי לראות את עצמי דרך המבט
החיצוני, ומתוך צורך פנימי באישור ובמילה טובה שלא חוויתי בצורה פשוטה בבית (מגזין כיכר)
אחרי כינוס חרום ויוצא דופן במעון קודשו אשר לשם הזמין האדמו"ר מקרלין סטולין את כל ראשי ה'פארלאך' ונשא דברים חריפים בענייני קדושה וצניעות • כעת מוקמת וועדה מיוחדת למענה, וציבור החסידים נקראו להציע רעיונות והצעות • מהם ראשי ה'פארלאך'? • כל הפרטים (חסידים)
רוצים להרוויח 500 שקל? הראשון שיענה כאן בתגובות על השאלה, זוכה | בלון הזהב שהתפוצץ: מאות מיליונים באוויר באתיופיה | איראן משקמת את אתרי הגרעין מתחת לאף של ארה"ב | מרתון החקיקה הגדול של הכנסת | הפשקווילים המאיימים ופרסומי כזב רפואיים (דבר ראשון)
בני ברק סוערת לאחר שרשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בעיר | הערב אנו חושפים כי כי הרב דוד שרייבר, מרבני קהילה הסמוכה למקום, היה בין הגורמים שפעלו מול הנהלת הקרן בנושא | כל הפרטים (חרדים)
הזמר בן צור העניק ריאיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות | הוא סיפר: "אני שומע שבחורות התחילו להתלבש צנוע יותר בזכות השיר שלי - נפגשתי עם הרב זמיר כהן והוא אמר לי שמה שהם מנסים לעשות שנים בהרצאות ארוכות, אני הצלחתי בשיר קצר" | עוד סיפר: "אני שומר נגיעה מאז שהתארסתי, כשאני מצטלם עם מעריצות אני שומר מרחק" (ברנז'ה, ציצית)
"למה הרגשתי שקופה? למה התחתנתי עם אשכנזי?" | חלי אלכמיסטר בתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נכדת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בשיחה נדירה עם הגאון הרב גיא אלאלוף, על פמיניזם חרדי, הגירושין שעברה והנישואין עם אשכנזי חסידי | צפו בשיחה המלאה (חרדים, משפחה)
הבנתי שאני לימדתי את אביגיל שאני לא צנועה
באמת, אלא כביכול אוחזת באיזו הקרבה אחת של צניעות, ומפצה את עצמי בלבוש שלי הבעייתי
ומטפחת אותו בזכות הפאה שאני לא לובשת. הבנתי בדיוק כמה לי יש חסרונות וכמה אני צריכה
שיפור בהמון דברים, פתאום שאלתי את עצמי: "מי אני בכלל שאוכל להטיף מוסר לנשים
על פאה, מי אני שאוכל לומר לאביגיל איך מתלבשים?" (מגזין)
בפרשת
השבוע ‘בלק’ אנו לומדים על דרכיו העקלקלות
של בעלם הרשע |
על
נפשו הרחבה וצרות העין שלו בממון זולתו, מטוב עין אחת שלי משתי העיניים של האחר |
ומה
בין 'מלוא ביתו' של רבי יוסי בן קסמא?
(יהדות,
פרשת-השבוע)