בעקבות גל החיסולים של בכירי השלטון בתימן והאימה מחדירה מודיעינית ישראלית ואמריקאית, הנהגת החות'ים נוטשת את המשרדים, יורדת למחילות חשאיות, אוסרת שימוש מוחלט בטלפונים סלולריים ופותחת במסע ציד אגרסיבי אחר מרגלים החשודים בהעברת מידע (בעולם)
משרד ההגנה הסעודי הודיע כי החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי באזור אבהא שבדרום-מערב המדינה | זאת לאחר שסעודיה תקפה היום מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן | הדובר הצבאי של החות'ים, איים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה" (העולם הערבי)
אלבום היסטורי המכיל 250 תמונות מהיהדות הנאמנה בתימן משנות ה-40 שצילם יחיאל חייבי ז"ל, התגלה בקופסאות ישנות • חוקרים עמלו שנתיים וזיהו את הדמויות בעזרת זקני העדה • ההתרגשות של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד שזיהה את חמיו, והגר"פ קורח שפרץ בבכי כשראה את עצמו כילד קטן לצד אביו המארי זצ"ל | תגלית היסטורית (חרדים)
שורת פיצוצים עזים החרידה בחודש האחרון מתחמים אסטרטגיים של החות'ים בצנעא ובדרום תימן. לפי דיווחים, נפגעו חדר מבצעים איראני משותף ואתרי הרכבת טילים בליסטיים המשמשים לתקיפת כלי שיט. אף גורם לא לקח אחריות על המבצע המורכב שהכה בארגון (בעולם)
בעיצומו של אחד המשברים ההומניטריים הקשים בעולם – מיליציית החות’ים השתלטה הלילה על משרדים של חמישה ארגוני סיוע בינלאומיים, עצרה עובדים מקומיים והחרימה מחשבים וציוד. באו"ם מזהירים: "המצב מדרדר – אספקת המזון והתרופות בסכנה" (בעולם)
חיל האוויר פתח אחר הצהריים בסדרת תקיפות כנגד ארגון הטרור החות'י בתימן, בתגובה לירי הכטב"ם לעיר אילת אמש כתוצאה מכך נפצעו מספר ישראלים | הדי פיצוצים עזים נשמעו בצנעא בעוד מסך עשן כבד כיסה את העיר | שר הביטחון ישראל כ"ץ לקח אחריות על התקיפה, אותה כינה "חבילה עוברת" (חדשות)
המיליציה החות'ית בתימן פרסמה בסוף השבוע קליפ מושקע של להקת הנוער בארגון, המציינים 11 שנים ל'מהפכת 21 בספטמבר', אז כבשו את הבירה צנעא במהלך מלחמת האזרחים במדינה | בתיעוד נראים חברי הלהקה מזמרים יחד עם חבורת רקדנים בלבוש המסורתי (העולם הערבי)
אחרי חיסול צמרת ההנהגה, וברקע התמשכות הירי הבלתי פוסק לעבר ישראל - צה"ל תקף היום פעם נוספת ברחבי תימן יעדים של משטר הטרור החות'י | מחנות צבאיים של החות'ים הותקפו, לצד מתחם אחסון דלקים ומטה ההסברה | מדובר בטיסה הארוכה ביותר מישראל מאז תחילת המלחמה (אקטואליה, צבא וביטחון)
למעלה משבוע לאחר החיסול המהדהד של צמרת ארגון הטרור החות'י במבצע "טיפת מזל", הערב נחשף כי דקות לפני רגע ההפצצה המתוכנן, הטייסים קיבלו הנחיה לנצור את האש ובמשך שעה וחצי נאלצו לחוג מעל תימן | בזמן שהטייסים כבר היו בדרכם ארצה, התקבלה ידיעת הזהב - והחימושים הוטלו על המקום (צבא)
שעות לאחר התקיפה הישראלית לאור יום במרכז צנעא, משרד הבריאות של החות'ים עדכן הלילה כי שישה בני אדם נהרגו בתקיפה וציין כי 86 בני אדם נפצעו | בין המטרות שהותקפו היו מתחם צבאי שבו שוכן ארמון הנשיאות המשמש את מנהיג החות'ים, תחנות כוח ואתר אחסון דלק ששימשו את הארגון (צבא)
חיל האוויר תקף היום בשעת צהרים בצנעה שבתימן, בין יעדי התקיפה - מתחם ארמון הנשיאות וחיסול בכירים | בתיעודים נראים להבות אש ענקיות, דיווחים מספרים על פיצוצים גדולים שנשמעים | תחקיר ראשוני: הטיל ששוגר בליל שבת היה עם ראש קרב מתפצל. צה"ל: "נדע להתמודד גם עם זה" (חדשות, ביטחון)
רגעים
לפני התקיפה:
נוסעים נמלטים משדה
התעופה בצנעא – תיעוד דרמטי מציג פינוי
בהול של אזרחי תימן מהזירה שהותקפה בידי חיל האוויר | שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מי שירה לעבר מדינת ישראל, ישלם מחירים כבדים" (חדשות
צבא)
מחאות החטופים - אפליה במוסדות חרדיים - גירוש מחבלים - תקיפות בתימן - מבצעי סיכול כספי טרור - חדשנות ביטחונית ימית - וארז וינר שיסביר איך צריך להכריע את החמאס - ראיון מרתק עם איש החסד מכפר חב"ד הרב אליהו גוטמן מעמותת עזר לחייל - ולאן נעלם הפנים של התוכנית משה מנס - דבר ראשון בהגשת יוסי סרגובסקי ואלי דן (VOD)
דובר צה"ל מפרסם את התיעודים הדרמטיים מתקיפות חיל האוויר שבוצעו במהלך הימים האחרונים | צה"ל: "שלשום עשרות מטוסים של חיל האוויר טסו בשמי תימן ותקפו באמצעות 50 חימושים - עשרות מטרות של שלטון הטרור החות׳י" | הסרטונים והתיעודים המלאים (צבא)