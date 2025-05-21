במקווה ברחוב ברויאר בבני ברק טבע הבוקר (חמישי) צעיר בשנות ה-20 לחייו • צוותי ההצלה שהוזעקו למקווה משו את הצעיר מהמים כשהוא ללא הכרה וללא דופק ונשימה • לאחר פעולות החייאה ממושכות נקבע מותו • המשטרה דורשת לנתח את הגופה • נבדק החשד כי מדובר באירוע על רקע פלילי (בארץ)
צעיר בן 17, תלמיד מוסד חינוכי בירושלים שהשתתף לפני כשבועיים בתחרות שתיית אלכוהול ולגם בקבוק 'ויסקי' שלם - נפטר היום בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים לאחר שבועיים בהם הוגדר כ'צמח'. רופאים בבית החולים מסרו כי מצבו הבריאותי היה תקין, ומותו נגרם אך ורק בגלל שתיית האלכוהול המוגזמת (בכיכר, מעניין)
בערב שבת נרצח במוסקבה צעיר יהודי, יעקב מאנאשערשווילי, בן 26, המשתייך לקהילה היהודית הגרוזינית במוסקבה, לאחר שנקלע לקטטה בין שתי קבוצות של צעירים קווקזים לא יהודים. כעת נבדק החשד שיעקב נהרג מכדור שנורה או נפלט מאקדח של שוטר שהוזעק לזירת ההתגוששות. הלוויתו נערכה אתמול בהשתפות מאות ורבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר
בערב שבת נרצח במוסקבה צעיר יהודי, יעקב מאנאשערשווילי, בן 26, המשתייך לקהילה היהודית הגרוזינית במוסקבה, לאחר שנקלע לקטטה בין שתי קבוצות של צעירים קווקזים לא יהודים. יעקב ניסה למנוע מהמתקוטטים לצאת משליטה, אך שתי הקבוצות פרקו עליו את זעמם ואחד מהם ירה בו מטווח קצר. למשטרת מוסקבה אין קצה חוט, הלוויתו תתקיים היום בהשתתפות רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר