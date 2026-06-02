על שפת הבריכה, באחת הפינות היפות והשקטות של רמת הגולן, מחכה מאי תאי וילג׳ - מתחם קמפינג ונופש שמציע בדיוק את מה שחסר לפעמים בחופשה: טבע אמיתי, מרחב, אוויר, מים מול העיניים, ובעיקר תחושה שאפשר סוף סוף להוריד הילוך (תיירות)
הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון, במסגרת תוכנית "תנופה לצפון" | התקציב יופנה לגיוס רופאים ואנשי מקצוע, הרחבת שירותי הקהילה, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שדרוג מערך בריאות הנפש והקמת תשתיות רפואיות חדשות באזור שנפגע עמוקות מהמצב הביטחוני המתמשך (בריאות)
בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום אישר את פתיחתם של מסלולי טיול בנגב שהיו סגורים לציבור בשל המצב הביטחוני. בצה"ל מבהירים כי חלק משטחי האש יישארו פעילים, ומדגישים כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מראש למניעת סכנת חיים | המשטרה תסייע בסגירת יערות המוכרזים כמסוכנים (צבא וביטחון)
במערכת הביטחון נערכים לקראת הסלמה ב-48 השעות הקרובות, בעקבותיה הוחלט על ביטול הלימודים ביישובי הגדר והחמרת הנחיות פיקוד העורף בצפון | לצד תקיפת כ-200 מטרות בלבנון ביממה האחרונה, גוברים הלחצים הבינלאומיים להשגת הפסקת אש בתחילת השבוע, זאת בצל דרישת ראשי הרשויות בצפון להכרעה צבאית ברורה כתנאי לחזרת התושבים (צבא וביטחון)
בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
יותר משלוש שעות וחצי המתינו היום ראשי הרשויות מיישובי קו העימות בגבול לבנון לפגישה עם ראש הממשלה | בפגישה במשרדי המועצה האזורית מרום הגליל, נרשמו לא מעט רגעי זעם מצד ראשי הרשויות כלפי נתניהו והבטחות שנתן בעבר | ראשי הרשויות הטיחו בנתניהו: "הממשלות בראשותך עבדו עלינו, הבטחתם מיגון ליישובים, אבל זו הייתה עבודה בעיניים" | כל הציטוטים (בארץ)
הלילה הגדול ביותר בשנה - ליל הסדר - מגיע, וכדי שאתם תגיעו אליו מוכנים, "כיכר השבת" במשדר מיוחד - "בני מלכים", בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות גדולי הרבנים שיעשו לכם "סדר בסדר" |בחלק השני, הרבנים מדגימים את עריכת ליל הסדר במלואו - שלב אחר שלב, ברכה אחר ברכה, מקדש ועד נרצה | צפו (פסח בכיכר)
נוריאל דובין, בת 27 ממושב מרגליות, היא הצעירה שנהרגה הערב מפגיעת רקטה ששוגרה מלבנון סמוך לקיבוץ איילת השחר שבעמק החולה | שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מהפגיעה | דובין הייתה ככל הנראה במכונית כשנשמעה האזעקה במקום, היא יצאה מהרכב, כפי שמנחה פיקוד העורף, נשכבה בשול הכביש ואז אירעה נפילה בסמוך לה (בארץ)
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אמש מטח כבד של יותר מ-100 רקטות לכיוון יישובי הצפון והמרכז, שרובם סוכלו בהצלחה | על פי הדיווחים, הארגון תכנן לשגר כמות כפולה, אך האירוע נמנע על ידי תקיפות מוקדמות של צה"ל (בארץ)
לאחר שארגון הטרור חיזבאללה ירה מטח של כ-100 טילים לכיוון הצפון, התקיים הערב דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו | בכיר ביטחוני ישראלי צוטט הערב באומרו כי ארה"ב עשויה להצטרף לתקיפות הנרחבות בלבנון (בארץ)