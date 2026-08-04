כיכר השבת

עוד כתבות על צפת:

אסונות בין הזמנים

||
6

תרי מקווה האר"י הוו?!

||
3

בעיצומו של בין הזמנים

|

בְּתוֹךְ מִקְדַּשׁ חֲדָרֶיהָ

|

כמנהג האר"י הקדוש

|

תיעוד ענק

||
1

זכר צדיק לברכה

||
1

זעזוע בעיר

|

חילול ה' אינו חד צדדי

||
11

תושבים זועמים

||
17

יָבוֹאוּ טְהוֹרִים

||
2

היסטוריה ואקטואליה

|

"הגיעו להתלונן"

||
13

בִּקְדֻשָּׁה שֶׁל מַעְלָה

||
1

וְלָא יְמוּתוּן

||
14

הטענות נדחו

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר