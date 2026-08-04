בצפת העתיקה, בכניסה לבית העלמין היהודי הקדום, יש חדר אבן קטן שאליו נוהרים וטובלים מדי יום עשרות יהודים. זה מקווה האר"י - מקום שמוכר מאות שנים, בזכות קדושתו | בשנים האחרונות במתחם "בית הקהל" שבעיר העתיקה נחשף מקווה נוסף מהמאה ה-16, ויש מי שטוען שגם שם טבל האר"י (היסטוריה)
לוחמי האש וכוחות ההצלה הוקפצו לשכונת נוף כנרת בצפת עקב דיווח על שריפה בשני בתי מגורים ובשטח פתוח בסמוך למבנים נוספים | חובשי 'איחוד הצלה' העניקו סיוע לצעירה בת 23 במצב בינוני ושלושה נפגעים נוספים במצב קל (חדשות)
האדמו"ר מלעלוב, השוהה בימים אלו למנוחה בעיר הקודש צפת, קונן אמש על חורבן בית המקדש בבית מדרשו השוכן בלב הסמטאות העתיקות • המוני תושבים ואורחים, ובהם רבים מהנופשים השוהים בעיר, נהרו למקום והצטרפו לאמירת הקינות • דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)
לקראת הילולת האר"י הקדוש, התאחדו בסוף השבוע חברי חבורת 'מבקשי השם' בראשות המקובל הגאון הצדיק רבי אביש ציינווירט, לשבת מרוממת בעיר הקודש צפת | המקובל שהה במהלך השבת במתחם הסמוך לקבר בנימין הצדיק | רגע השיא של השבת נרשם בעת תפילת קבלת שבת, אז יצא המקובל יחד עם תלמידיו אל השדה לקבלת שבת כפי מנהגו של האר"י הקדוש (חסידים)
כפי שדיווחנו הבוקר, רבבות בני ישראך פקדו לאורך היום את ציונו של האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, לרגל יום ההילולא קדישא | צפו בתיעוד מיוחד מהמוני המתפללים אשר העתירו לישועת הכלל והפרט במהלך הלילה של מוצאי שב"ק, ומעמד התפילה המרומם בראשות המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהגיע לפנות בוקר כשהוא לבוש בבגדי שבת (חסידים)
רבבות בני ישראל נוהרים בשעות אלו לעיר הקודש צפת, לרגל יום ההילולא של האר"י שחל היום | תנועת ההמונים לעיר המקובלים החלה כבר אמש, עם צאת השבת, כאשר אלפים הגיעו לפקוד את קברו בבית העלמין העתיק | בין ההמונים שהגיעו להעתיר בתפילה במקום, נצפו גם רבנים, ובהם חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז | מערך ההיסעים והאבטחה מתוגבר באזור כדי לקלוט את קהל האלפים הרבים שצפוי להגיע במהלך היום (חרדים)
זעזוע בקהילה החרדית בצפת: אירוע ונדליזם חמור התרחש היום בבית הכנסת הרידב”ז בעיר | אלמוני שנכנס לבית הכנסת בשעות הצהריים, השחית ספרי קודש, ניפץ מנורות, שבר כיסאות וגרם נזק רב למקום | בקהילה הביעו זעזוע מחילול בית הכנסת ומהפגיעה בספרי הקודש, ומקווים כי האחראי למעשה יימצא בהקדם (חרדים)
מאות חסידי סאטמר שהו בשבת האחרונה לשבת ההתאחדות בעיר הקודש צפת בראשות בן האדמו"ר, השבת הנכספת עוררה את זעמם של מספר תושבים שרצו לתקשורת להתלונן על מטרדים | אבל מה קרה כשאלפי חילונים חסמו את החניונים בבני ברק בשביל הופעה? • טור מיוחד שמציב מראה נוקבת: תלוי מי שולט בתקשורת, וכן תיעוד מרהיב מהשבת (חסידים)
סערה בצפת בעקבות נופש המוני של מאות משפחות מחסידות סאטמר והעדה החרדית בשבת האחרונה • התושבים זועמים: במקום הופעלו גנרטורים פיראטיים והושארו הררי אשפה • ברקע האירועים נחשף מחדל בטיחותי חמור במבני הציבור: "המקום פועל ללא טופס 4, מישהו עושה פה עסק פרטי" • עיריית צפת: "אירוע חמור, נפיק לקחים כדי שלא יישנה" • כל הפרטים (חרדים)
בעיר הקודש צפת נחגגה בעוז מסיבת "חומש סעודה" לחתני המקרא, תלמידי תלמוד התורה הכלל חסידי 'ריבניץ', הפועל על טהרת הקודש ואינו נהנה מתקציבי המדינה כלל | במעמד השתתפו רבנים רמי מעלה, ובהם רב הת"ת הגאון ר' עקיבא וואזנר, הגאון רבי מאיר יארבלום, הגאון רבי יחזקאל שרגא שימון, והגאון רבי ישראל מאיר גומבו מרבני העיר | הצלם דוד כהן מגיש גלריה (חרדים)
בעיר הקודש צפת, ניסה אחד מגדולי הדור לפתור את בעיית האנוסים בדרך הלכתית מפתיעה - ועורר בכך את אחת המחלוקות הסוערות בתולדות עם ישראל שבשיאם נאלץ ראש החכמים בצפת להימלט על נפשו | פרק שישי בסדרה (היסטוריה)
מחזה מלא בחן יהודי נצפה השבוע בעיר הקודש צפת, כאשר עשרות הורים נרגשים מחסידות 'תולדות אהרן' נצפו נושאים על ידיהם את ילדיהם בני השלוש כשהם עטופים בטליתות מעיר הקודש טבריה ועד לבית הכנסת העתיק בעיר המקובלים צפת | צפו בתיעוד מהאירוע המרגש (חסידים)
שיחת היום בעולם החסידות: רכבו של בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן היה מעורב בתאונה מחרידה בצומת עמיעד ונמעך לחלוטין, אך הנוסעים יצאו בנס גלוי וללא פגע • הרטט בעקבות "רוח הקודש" המבהילה של הרבי, שעות ספורות לפני האסון הראה לבנו את הפסוק המרומז והבטיח: "ולא ימותון" | כל הפרטים על רגעי החרדה וההצלה השמימית המדהימה (חסידים)
דרמה בבית המשפט המחוזי: למרות טענות המוכר להטעיה והסתרת זהות הרוכשים על רקע יריבות קשה בין המשפחות, השופטת עינב גולומב קבעה כי עסקת המכירה בצפת תקפה. בפסק דין מפורט נדחו טענותיו של המוכר בדבר כפייה או היעדר כשירות (חוק ומשפט)