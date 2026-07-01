בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב הטיל פיצוי כספי משמעותי על ענקית הקמעונאות שופרסל לאחר שנקבע כי התנהלותה סבלה מרשלנות בולטת במיוחד, אחרי שהמשיכה לשלוח מאות הודעות טקסט שיועדו לאדם אחר למרות פניות חוזרות ונשנות של אזרחית תמימה (בארץ)
בקשה לתביעה ייצוגית בהיקף ענק של 240 מיליון שקל חושפת טענות חמורות נגד ענקית המזון הצרפתית: המבקש טוען כי הרשת מקפידה על טריות בלב המרכז, אך מפקירה את הלקוחות בערים אחרות עם מוצרים מסוכנים למאכל – כולל מזון לתינוקות שפג תוקפו לפני חודשים (חוק ומשפט)
לקוח שתבע את רשת רמי לוי לאחר שמשלוח שהוזמן הותיר מפגע בטיחותי ושברי זכוכית בפתח ביתו, זכה בפיצוי כספי מבית המשפט – זאת לאחר שהרשת סירבה להעניק מענה ענייני לפניותיו החוזרות ונשנות בנושא המפגע (חוק ומשפט)
סקר חדש חושף תמונה שמנוגדת כמעט לכל סטיגמה מוכרת על החברה החרדית: העדפה ברורה לחוויית קנייה מתקדמת, צריכת משקאות בריאה ונאמנות למותגים שיודעים לכבד את הלקוח | האם מנהלי השיווק בישראל לא מכירים את אחד מקהלי הצרכנים החזקים במדינה? אבי וידרמן ואלי גוטהלף מנתחים (סופר דאטה)
תכננתם כבר את הלוק הקיצי המושלם לילדים, עם הסנדלים התואמים והחולצות הדקות. אבל בזמן שהשמש כבר כאן, החבילה שלכם עדיין תקועה בסטטוס "בשלבי עיבוד" אי שם במחסן בסין. עם פקק של 3 מיליון חבילות ומסלולים עוקפים דרך יוון, השופינג המקוון הפך למבחן סבלנות | יצאנו לבדוק למה שיין הורידה הילוך, והאם הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש אל החנויות בארץ (צרכנות, מאמע)
החורף שבפתח מראה את סימניו הראשונים, הלילות הקרירים וההתארגנות עם בגדים חדשים מחממים לחורף ובדיוק את העיתוי הזה בחרו ברשת רמי לוי שיווק השקמה להפתיע עם בשורה יוצאת דופן - יבוא בלעדי של מעילי מותגי האופנה הבינלאומיים Calvin Klein ו־ Tommy Hilfiger מקוריים, אופנתיים ובמחיר שובר שוק | “כל יום אני קם בבוקר וחושב איך אפשר לתת לציבור יותר – לא רק במזון, אלא גם באיכות החיים. היום כל אחד יכול ללבוש מותגים – במחיר של רמי לוי.”
בימים שבהם הציבור מחפש איכות, אמינות, כשרות וחיסכון ברמה הגבוהה ביותר עם רוחות החורף המנשבות בנתניה, מגיעה בשורה חמה ומשמחת במיוחד | סניף חדש 'למהדרין' של רמי לוי יפתח בקרוב בעיר נתניה, סניף גדול ומרווח במיוחד, יציע לציבור קנייה חכמה באמצעות מסופונים, זולה, מהודרת וקרובה לבית עם מגוון רחב של מוצרים בכשרויות למהדרין
אין כמו להוציא כביסה רכה, חמימה ומבושמת ממייבש כביסה. אבל כשמגיעים לחנות נתקלים בשאלה המבלבלת: לקנות מייבש כביסה עם צינור (מפוח) או בלי צינור (קונדנסור)? ואם זה לא מספיק, עוד מוסיפים לכם מושגים כמו משאבת חום ודירוג אנרגטי. אז מה באמת כדאי למשפחה חרדית ממוצעת? (צרכנות)
הקמת מרכזי נתונים ותשתיות בינה מלאכותית בישראל יצרו בשנים האחרונות תעשייה חיונית לכלכלה ולביטחון המידע - עם משיכת ענקיות גלובליות כמו אמזון וגוגל לצד חברות ישראליות מובילות | בישראל, שבה 86% מהחשמל עדיין מיוצר מדלקים מזהמים, הצמיחה המהירה של חוות שרתים צפויה להכביד על המשק כולו - בפרט בגלל צריכת האנרגיה האדירה והצורך במים לקירור | הרשויות עדיין מגבשות מדיניות רגולטורית עדכנית, במטרה ליצור איזון בין קידום החדשנות הטכנולוגית לבין הצורך להבטיח יציבות צרכנית (כלכלה)
23 מדינות יצואניות מחזירות לשוק 548 אלף חביות נוספות ליום, בשלב האחרון של ביטול קיצוצי 2023 על רקע לחצים אמריקאיים ותחרות גוברת על נתחי השוק הגלובלי | הצעד עתיד לשמר את מחירי הנפט ואולי אף להוזיל אותם (כלכלה)
מדינת ישראל החליטה להעלות את המע"מ באחוז אחד בינואר 2025, מה שהביא לעליית מחירים צפויה | אלא שרוב הרשתות העלו בעקבות כך את המחירים בהרבה יותר מאחוז בודד, מה שגרם לעליית יוקר המחייה בצורה משמעותית | ואיזו רשת חרדית הפתיעה לטובה? (חדשות, צרכנות)
הצעת חוק הדבש שעומדת לעבור קריאה שנייה ושלישית השבוע בכנסת, מעוררת זעם ציבורי | במקום שהרפורמה שתשחרר את ענף הדבש משליטת מועצת הדבש הפרטית, החוק החדש צפוי להקנות לה שליטה מוחלטת ולגרום לעליית מחירים כואבת עבור הצרכנים (חדשות כלכלה)
כמות הרכישות וגובה העסקאות המתבצעות ב"בלאק פריידי" מזנק משנה לשנה, כפי שמופיע בנתוני חברת שבא, מפתחת ומנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי | וגם: באיזו דקה הוציאו הישראלים הכי הרבה כסף וכמה? (כלכלה)
רשת הקצביות המובילה "וול דאן" ידועה זה מכבר בזכות הבשר האיכותי והטרי שהיא מציעה ללקוחותיה. אך לאחרונה, הרשת עושה צעד נוסף קדימה ומציעה חוויה קולינרית מגוונת עוד יותר, תוך הרחבת פעילותה והשקת סדרה טבעונית חדשה (צרכנות, אוכל).