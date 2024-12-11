ענקית המזון יוניליוור מודיעה היום (רביעי) כי החל מתחילת 2025 יעלו מחירי מוצרי השוקולד שהיא משווקת בשיעור של 12% עד 16%, ביניהם מוצרי 'ורד הגליל' והמותג המוכר 'קליק' | עלייה זו מצטרפת לעליות נוספות בראשית השנה, בהם עליית אחוז המע"מ ועליית מחירי המים (כלכלה, בארץ)
סיפקו לכם מוצר פגום או שירות גרוע. אתם כועסים, אך ברוב המקרים לא תגישו תביעה כי אין לכם זמן וכוח, וכנראה גם לא תוכלו לתבוע סכום משמעותי. במקרים כאלה לא מעט צרכנים מתפתים לכתוב בפייסבוק, בפורומים או באתרי אינטרנט שונים ביקורות שליליות על בתי עסק. מה חשוב לדעת בנושא? (משפט)
איציק אלרוב, חרדי מבני-ברק שעומד מאחורי החרם על הקוטג', בשיחה עם "כיכר השבת": "אינני מתכוון לוותר לחברות שמעלות מחיר במוצר בסיסי". מגלה: "יש מספר אופציות נוספות, בינהם הפגנות וכל דרך אחרת שתוביל להורדת המחירים". ח"כ לבני: "כל הכבוד ליצחק אלרוב שהתחיל את מחאת הקוטג', ואני בעדה" (צרכנות)