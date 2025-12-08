מחקר יפני חדש מגלה כי צפרדע אגמים מנוקדת מסוגלת לטרוף שוב ושוב צרעות ענק ארסיות - כולל מה שנודע כ״צרעות הרצחניות״ - תוך ספיגת עקיצות כואבות בפה ובעיניים, בלי להפגין סימני כאב או פגיעה גופנית | הממצא מעלה אפשרות שקיימים אצל הדו־חיים מנגנונים ביולוגיים ייחודיים לעמידות בפני ארס וכאב, שעשויים בעתיד לתרום לפיתוח תרופות חדשות לשיכוך כאבים ולנטרול ארס מסכן חיים (בעולם)
ניו זילנד קראה לציבור לסייע באיתור קינים של הצרעה האסייתית צהובת-הרגליים, מין שהתחיל לפלוש למדינה לאחרונה | ניו זילנד מפעילה מדיניות מחמירה בנוגע לייבוא חרקים ומזיקים, כדי לשמור על האיזון העדין של המערכת האקולוגית המקומית | עד כה פלשו כעשרים מלכות צרעה למדינה (בעולם)