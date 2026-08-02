בעוד צרפת מתמודדת עם אש חסרת תקדים במחוז ז'ירונד, לוחמי אש מציתים מדורות באופן יזום | עד כה, שני לוחמי אש איבדו את חייהם בלהבות הענק, בעוד אזרחים טובים - בעיקר חקלאים, מגיעים מכל המדינה כדי לסייע במלחמה בלהבות | כך זה נראה (חדשות)
שריפה חסרת תקדים בהיקפה ממשיכה לכלות את היערות של מחוז ז'ירונד בצרפת | נשיא צרפת עמנואל מקרון כינס ישיבת חירום בעקבות המצב | האש מתקרבת לעיר הגדולה בורדו, אולם כעת פינויה עדיין אינו על הפרק | בתיעוד אווירי ניתן לראות את היקף השריפה שממשיכה להתפשט ללא שליטה (בעולם)
מה הנחה נתניהו את צה"ל לעשות ביהודה ושומרון | האם חוק הקפאת מעצרי בחורי הישיבות בדרך לביטול בבג"ץ | גל שריפות ענק באירופה | נשיא סוריה מדבר על הסכם עם ישראל | הצצה בלעדית לפרק הבא של "פרויקט אפס" | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
כ-55,000 תושבים נוספים פונו במהלך הלילה מאזור בורדו • השריפות כילו שטח פי 4 מפריז, 240 בתים נהרסו ו-75 כבאים נפגעו | "המצב ללא שליטה" | העיר הגדולה בורדו מאוימת מלהבות הענק, שהתקרבו למרחק של קילומטרים בודדים בלבד | מהדורות החדשות בצרפת בשידורים מיוחדים בעקבות המצב (בעולם)
האש מתקרבת לבתים, וכוחות הכיבוי עדיין לא הצליחו להשתלט על האש הגדולה שממשיכה להבעיר את מחוז ז'ירונד בצרפת | האש קרובה מרחק של קילומטרים בודדים מהעיר הגדולה בורדו, והחשש הגדול שהיא תגיע לעיר | שר הפנים הצרפתי: "המצב ללא שליטה" (חדשות)
שני בתי הפרלמנט הצרפתי אישרו היום חוק שאוסר על שימוש ברשתות חברתיות מתחת לגיל 15 | בכך הושלם הליך החקיקה של החוק | צרפת היא המדינה הראשונה באירופה שמאשרת הגבלה כזו, עם זאת, מספר מדינות באירופה הודיעו על קידום הצעות דומות | ומתי בישראל? (בעולם)
חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר בן גביר, תכנן להשתתף בסדנת שיקום לשוטרים בקפריסין, אך במהלך ההיערכות לנסיעה עודכנו גורמי הביטחון כי צרפת נקטה נגדו צעד מנהלי שעלול להשפיע על כניסתו למדינות אירופה | בעקבות זאת בוטלה הטיסה (חדשות)
יער פונטנבלו ההיסטורי, אחד האתרים המוכרים ליד פריז, עלה בלהבות וגרם לפינוי מאות תושבים. אבל הפרט שהפך את הסיפור למטלטל במיוחד הגיע רק אחרי המעצרים: אחד החשודים הוא כבאי מתנדב, שלפי הדיווח הודה שהצית אש באמצעות זרדים, דלק ומצית (בעולם)
עשרות מדינות מרחבי העולם הוזמנו לטקס יום הבסטיליה בפריז, בהזמנתו האישית של נשיא צרפת עמנואל מקרון | אחד הרגעים העוצמתיים ביותר היה כאשר עשרות חיילי המדינות השונות צעדו עם דגליהם בשדרה האייקונית (בעולם)
למרות הרשעה פלילית בגין מעילת כספים, מארין לה פן מזנקת בסקרים ומסתמנת כנשיאה הבאה של צרפת | בעוד יריביה הפוליטיים זועמים, נראה כי עבור מיליוני צרפתים היא הפכה לתקווה הגדולה של המדינה ושל הימין האירופי כולו (חדשות בעולם)
גל החום ביוני האחרון היה הקיצוני ביותר שנמדד מאז החלו המדידות הרשמיות, כך הכריזו בחודש שעבר סוכנויות החיזוי הלאומיות באירופה | מספר שבועות אחרי, מספרי התמותה הבלתי נתפסים מגל החום נחשפים לציבור (חדשות)
דריכות בפשעווארסק: בשל המצב הרפואי של הרבנית, האדמו"ר יעתיק את מנוחת הקיץ לעיר עסן שבגרמניה על מנת לשהות בקרבתה • עסקני החצר הכינו דירה מיוחדת בסמוך לבית החולים המקומי להמשך עבודת הקודש • האדמו"ר צפוי לחזור למעון קודשו לקראת חודש אלול (חסידים)
מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)