מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, נ"ט בר נ"ט באוכלים: צ'יפס שטוגן בשמן בשרי, האם מותר לאכול אותם עם גבינה, והאם צריכים להמתין אחריו שש שעות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הוא זול, זמין בכל סופר, אבל עד היום כנראה אכלתם אותו בצורה לא נכונה. גילינו מה קורה לירק הזה כשמכניסים אותו לתנור ב-200 מעלות: התוצאה היא מרקם חמאתי ונימוח שיגרום לכם לשכוח מהצ'יפס ומהפירה, עם שבריר מהקלוריות. הסוד של השפים נחשף (אוכל ומתכונים, בריאות)
בואו נהיה כנים: צ'יפס הוא החטיף הטוב ביותר. יש בו הכל: מליחות מספקת, פריכות הגונה, כיף לנשנש אותו בכל שעה ובעבר, היה חלק בלתי נפרד מכל רשימת מכולת שלנו - עד שהבנו שהוא ממש קל להכנה מאפס. כל מה שצריך זה תפוחי אדמה, תבלינים ושמן (מתכונים, אוכל)
הידעתם? מאחורי המנה הכה פופולרית הזאת שמשדכת בין דגים לתפוחי אדמה מטוגנים, עומד יהודי בריטי בשם ג'וזף מאלין. הגרסה הקלאסית מורכבת מדג קוד, אבל אנחנו מרשים לכם לצאת מהקופסה ולבחור בכל דג שתרצו (מתכונים, אוכל)
פוטין הוא מאכל העשוי מתפוחי אדמה, גבינה ורוטב עשיר, שמוצאו בקוויבק, קנדה. הפוטין הופיע לראשונה בשנות ה-50 בחבלים הכפריים של קוויבק ומקורו אינו חד משמעי. אחת הגרסאות הנפוצות ביותר טוענת שהמנה הזו הומצאה במקרה, בעת שפתיתי גבינה נשפכו מעל צלחת של צ'יפס חם של אחד הסועדים. אבל מה משנה המקור כשהתוצאה כה טעימה? (מתכונים, אוכל)
סליחה, תפוחי אדמה. יש צ'יפס חדש בעיר - צ'יפס זוקיני - ונדרשים רק כמה מרכיבים בודדים להכנתו. הוא התוספת המושלמת לארוחת צהריים וגם חטיף בין ערביים מספק מאד. בנוסף, עליכם לעשות משהו עם עודפי הקישואים האלה שמסתובבים במטבח שלכם, נכון? (מתכונים, אוכל)
צ'יפס אמור להיות כך: זהוב, פריך מבחוץ ורך מבפנים, אך לא תמיד זה מצליח לנו. לעתים הוא נראה מוכן, אך כשנותנים בו נגיסה, מגלים תפוח אדמה קשה, שמנוני מדי, מתפורר - רק תבחרו. הנה טריק פשוט שיהפוך את הצ'יפס שלכם למושלם (מתכונים, אוכל)