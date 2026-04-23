רמזן קדירוב, שבעבר הגדיר משקאות אנרגיה כ"רעל" ואסר על מכירתם, מוביל כעת את מסע הפרסום של המותג "K-13" של בנו | המשקה החדש, המזוהה עם "ילד הזהב" אדם קדירוב, מסמן את כניסתו של הבן לעולם העסקים תחת חסות שלטונית מלאה (חדשות בעולם)
אדם קדירוב, בנו של מנהיג צ’צ’ניה רמזן קדירוב, נפצע בתאונת דרכים קשה בעיר גרוזני | האירוע מצטרף לסדרת תאונות דרכים בהן מעורבים קרובי משפחתו, חלקן עם תוצאות קטלניות, אבל הפעם הוא קיבל על כך מדליה (חדשות בעולם)
לוחמי הטאליבן עשו בה שמות, טרוריסטים אסלמיסטים רצחו שם מאות ילדים ללא נקיפות מצפון, אך היום צ'צ'ניה הופכת למדינת צעירים מודרנית עם נשיא אוהב יהודים וישראל שהזמין את ארקדי גייאדמק עם משלחת ישראלית להניח את אבן הפינה לבית הכנסת החדש בצ'צ'ניה (יהדות)