בפיקוח הרבנות הצבאית, ארגון זק"א ובשיתוף משרד החוץ וההסתדרות הציונית, הועלו מסרביה עצמותיהם של שמעון ליב ורבקה הרצל. הם יובאו לקבורה ממלכתית בהר הרצל 77 שנה לאחר שחוזה המדינה הובא למנוחות בישראל |צפו בריאיון עם יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית (בארץ)
בזמן שהעולם המערבי מתעסק בבינה מלאכותית, רוסיה מצאה מנוע צמיחה יציב הרבה יותר | עם נתוני אבדות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, היזמים המקומיים הבינו שההשקעה הכי בטוחה היא בענף היחיד ברוסיה שבו הביקוש תמיד עולה על ההיצע (חדשות בעולם)
בצה"ל נערכים לקלוט מחר ארבעה חטופים חללים שיועברו לידי הצלב האדום | הערכה בכוחות הביטחון שהתהליך יתרחש בשעות הבוקר | בשבת צפויים להשתחרר 6 חטופים בחיים | גורם צבאי: "האימות הסופי יכול לקחת עד 48 שעות" (חדשות, צבא)
לצד ההכנות בבתי החולים והשמחה הגדולה שתהיה בעזרת השם עם חזרתם של החטופים החיים, בישראל מצפים לראות גם מראות קשים מנשוא של גופות חטופים שיובאו לקבורה | בישראל נערכים לקבורתם של עשרות חטופים הי"ד (חדשות, בארץ)
בעוד שבפוניבז' שבבני ברק כמעט והתפתחה מחלוקת חריפה בין הצדדים, ובירושלים של שנת תשכ"ו (1966) התרחשה חטיפת גופה במהלך הלוויה, כאשר בני ישיבת חברון מנעו את קבורת הגר"י וינברג זצ"ל, מתברר כי בדמשק של המאה ה-16, התנהלה מחלוקת משפטית מרתקת בנושא זכויות קבורה | ישראל שפירא עם הסיפור המלא (היסטוריה)
12 שעות אחר יציאת נשמתו בטהרה, הובא ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל למנוחת עולמים, לאחר שעות ארוכות של הלנת המת ושעה אחת אחר חצות הלילה, נקבר בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז' בב"ב - בתום סאגה כואבת וממושכת | 'כיכר השבת' בתיעוד ראשוני מהציון, ומחלקת גדולי ראשי הישיבה הטמונים במקום (חרדים)
בשעות האחרונות מתנהל קרב אימתני בין ראשי ורבני הפלג הירושלמי, בהתערבות הבורר במשפט פוניבז' וגדולי הדור בארה"ב, כדי שמנהיג הפלג הירושלמי, ייקבר בבית החיים שע"י ישיבת פוניבז' | ב'פלג' לא מתכוונים לוותר ואם לא תתאפשר קבורת רה"י, אנו צפויים לליל עימותים שלא זכור כמוהו | בחורים מישיבת פוניבז' יצאו כעת עם מעדרים לחפור את הקבר כל הפרטים (חרדים)
ההומור היהודי האיכותי בעקבות היעלמות הנשיא האיראני, האפיקומן של נכד המנהיג הליטאי, ההוראה של הפלג בעקבות גזירת הגיוס, הדרמה הפוליטית באלעד והדיווחים ביומונים החרדים, הישיבה האחרונה של מועצת הרבנות הראשית וההתנגדות למינוי נשים (מעייריב)
פולמוס הטמנת חפצים בידי נפטרים, שע"פ 'העילוי ממוטלה' הינו בגדר 'שטות' - שנוי במחלוקת | המנהג החסידי העתיק עליו מסופר ניסים ונפלאות, המקל הקדוש שנעלם מהקבר, המטבעות שמבריחים שדים והנגיד וקבורת הגרביים (היסטוריה)
'העילוי ממוֹטֶלֶה' פסק נגד המנהג "לקשט מתים ולתת בקברם צידה לדרך וכסף, ובתחילת הקבורה מברכים שהחיינו", אך מנהג זה הינו קדוש ביותר לאדמור"י שושלת רוזין זי"ע; ומתי השתמשו בו בישיבת 'פורת יוסף'? (היסטוריה)
בועדת הפנים בראשות ח"כ יעקב אשר, נערך היום דיון סוער בנוגע לקבורת שדה | אשר: קיבלתי המון פניות מציבור שאינו דתי שמעוניין בקבורת שדה. זה צורך הלכתי, מוסרי ורגשי. על המדינה לאפשר לכל אדם להיקבר בצורה שמתאימה למסורת שלו" (חדשות)
אחד התחומים הבלתי מפורסמים בעבודתם של שליחי חב"ד הפזורים בעולם הוא עיסוק בהצלת גופות יהודים משריפה | לרגל פרשת 'לך לך' חזרנו לסיפורו הביאזרי של השליח בניו מקסיקו, שנסע מאות מיילים במדבר בשביל לקבור לבדו עם תלמיד ישיבה יהודי גלמוד (בעולם)