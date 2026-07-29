כיכר השבת

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עד למציאת הזיווג המיוחל

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היסטוריה ואקטואליה

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יתגדל ויתקבל | לקראת ההילולה

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ליל הסדר על-פי הקבלה

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1

הילולא דצדיקיא

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דיבוקים, לחשים ורוחות רעות | "יתגדל ויתקבל" 

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13

"ימי בינה" | סגולה מחנוכה - לכל השנה

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10

יתגדל ויתקבל | הפרק התשיעי

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37

על הצדיקים – ט"ז תשרי

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1

הסודות הרוחניים

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למעלה מן הזמן

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יתגדל ויתקבל | הפרק השישי

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49

יתגדל ויתקבל | הפרק הרביעי

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58

על הצדיקים – ט’ סיון

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יתגדל ויתקבל | פרק 2

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1

היסטוריה ואקטואליה

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3

כיכר השבת
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