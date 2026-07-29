אם גם אתם עדיין מצפים לבנות בית נאמן בישראל, יוסי עבדו מביא לכם סגולה עוצמתית, סודית לחלוטין ולא מפורסמת להסרת עיכובים ומכשולים בדרך אל החופה, מתוך ספרו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל | כל השלבים המדויקים, שלב אחר שלב (זוגיות)
ערב הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, הפוסק הספרדי הגאון רבי בן ציון מוצפי, בשיחה נדירה ל'כיכר השבת' על הסודות של רשב"י והזוהר | הסוד המצמרר מהמערה, הכביש בדרך למירון, למה כל שנה יש מניעות סביב ההילולה והיד שיצאה מהקבר | וגם, מתי המשיח יבוא ולמה הרמב"ם קרא את הזוהר? | צפו בשיחה המלאה והמטלטלת עם הגרב"צ מוצפי (יתגדל ויתקבל)
מה הקשר בין חציית המצה האמצעית לשם מ"ב? למה האמא מביאה לשולחן אגרטל שושנים? והסגולה הנדירה לפרי בטן שמוחבאת בתוך "הא לחמא עניא" • המקובל הרב אורי חנניה אלנקוה בשיעור קבלה מרתק עם כל המנהגים והסודות שלא ידעתם על ליל הסדר • צפו בתוכנית המלאה (פסח ב'כיכר')
הילולת הרש"ש זיע"א: הילד התימני שעלה לירושלים, הפך למנקה הישיבה המסתורי שכתב תשובות בלילה, וחולל מהפכה ששינתה את עולם הנסתר לנצח | יוסי עבדו בראיון מרתק לתוכנית "דבר ראשון" לרגל ההילולה, "בלי תשובה - שום פדיון נפש לא יעזור" | צפו (דבר ראשון)
במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק העשירי (יתגדל ויתקבל)
40,000 יוונים מול 3,000 חקלאים? המספרים לא מסתדרים, וההיסטוריונים נשארים בלי תשובות • ספר קבלי נדיר "ספר שורשי השמות" חושף לראשונה את ה"סוד" של המכבים: השם הקדוש בן 42 האותיות, סוד הניקוד ההפוך וההבטחה העתיקה: "מי שיחרוט זאת - החרב לא תשלוט בו" • פרויקט בלעדי לחנוכה (חרדים)
בריאיון נדיר וחשוף הרב שמואל אליהו לא מפחד לגעת בעצבים החשופים: "היועמ"שית היא פרפורי גסיסה", הקנאה בבן גביר, והסודות מהקבינט: "מה שהציבור יודע זה אפילו לא קצה הקרחון" | וגם: איך מזהים רב מזויף בשנייה? המלחמה בפוגעים, האם הוא חושש מ'פולסא דנורא', והניסים הגדולים של דורנו | הפרק התשיעי בסדרה החושפת את כל סודות הקבלה • צפו (יתגדל ויתקדש)
לרגל יום פטירתו של המקובל הנודע רבי משה
זכות זצ"ל, שחל בתאריך ט"ז תשרי
– כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו הרב-גונית של מקובל קדוש שהשפיע רבות על עולם
הקבלה ועל הרמח"ל | על התענית המיוחדת
שגזר על עצמו וגם טעימה מתוך מחזה פרי עיתו בין אברהם אבינו לאביו תרח | "זכות
ומישור" (יהדות ואקטואליה)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
לכבוד הילולת רבנו האר"י הקדוש, 'הינוקא' הגאון רבי יהודה שלמה בארי, חושף בשיחה נדירה עם 'כיכר השבת', את הכלים שהביאו את גדול המקובלים למעלתו – ללא תעניות וסיגופים | וגם, מה הכוח הפשוט של ברכת 'שהכל' ומה המסר של רבנו האר"י לדורנו? | הפרק השישי בסדרת "יתגדל ויתקבל" - החושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, בהגשת יוסי עבדו • צפו (יתגדל ויתקבל)
פרק נוסף בסדרת "יתגדל ויתקבל" - החושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, עם המקובלים הגדולים שבדורנו, בהגשת יוסי עבדו | ובפרק הרביעי: סודות הסרת עין הרע נחשפים לראשונה מול המצלמה | בין המבט החודר, הסוד העתיק והכלים המעשיים שכל אחד חייב להכיר להתמודדות עם עין הרע | צפו (יתגדל ויתקבל)
לרגל
יום ההילולא של רבי יעקב חיים סופר זצ"ל
בעל כף החיים – שחל בתאריך ט’ סיון –
כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו המופלאה
של רב ופוסק, תלמידו של מרן הבן איש חי,
שידו רב לו בחיבור
ספרים המאירים עיניים ומשמחים לב |כִּי
חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם (יהדות
ואקטואליה)
פרק נוסף, בהגשת יוסי עבדו, בסדרה שחושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, עם המקובלים הגדולים שבדורנו | והפעם - בין הסוד שנלחש בלילה, לבין הלב הפועם של כל הבריאה. בין המיסטיקה הנסתרת, לבין האור הגלוי של מהות התורה (שבועות, VOD)
משל אחד שכתב הרמח"ל, "גן המבוכה", הפך לסמל מאיר לדרכו המיוחדת. במשל זה תיאר גן שבו שבילים רבים מבלבלים, וכולם נראים דומים זה לזה. רק מי שעומד על המגדל שבמרכז יכול לראות את התמונה המלאה ולהבחין בין הדרך הנכונה לשגויה | סיפור חייו של הרמח"ל מהווה מראה מרתקת לתופעות דומות בימינו (היסטוריה)