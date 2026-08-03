בראיון פתוח בכיכר FM מסביר קבלן חרדי מדוע בענף הבנייה ממשיכים להעסיק פועלים פלסטינים, גם במחיר הפרת החוק | אלי גוטהלף מציב קו אדום ברור: ״אין סיכון אחד שמצדיק חיי אדם״ | שיחה טעונה על כשל מדינתי, חישובי סיכון והלקח מהשביעי באוקטובר • האזינו (כיכר FM)
היחידה לרישום קבלנים הוקמה במטרה אחת – להבטיח שכל מי שעוסק בענף הבנייה יעשה זאת באופן מוסדר, מקצועי ובטוח | היא פועלת תחת משרד הבינוי והשיכון ומנהלת את רשם הקבלנים, הגוף הממשלתי שמעניק רישיונות לקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
במשך עשרות שנים עמד הבניין שלכם בגאון, אבל לאחרונה התחלתם להבחין בקילופים, בסדקים, ואולי אפילו קיבלתם מכתב מהעירייה עם המילים המאיימות “צו מבנה מסוכן”? | עבור דיירים רבים, זה הרגע שבו הלב צונח. נדמה שכל מה שבניתם במשך שנים עומד בסכנה, ושאין דרך חזרה | היום יש פתרון קל מתמיד
אדם שזהותו טרם נחשפה - למרות עשרות תלונות שהתקבלו על כך במשטרה, נוהג להתקשר לנשים נשואות מקהילות חרדיות, בבית שמש, ירושלים, ביתר, אשדוד ועוד ובמהלך השיחה הוא מנסה להטריד אותן תמורת תמיכה כספית | המשטרה טוענת שהיא חוקרת את הפרשייה, הנשים טוענות שהיא זלזלה בהן (חרדי)
מישהו טס ומציע לקחת אתכם במזוודה? לא בטוח שכדאי לכם וזו הסיבה | הגורם לתזוזת הגבולות בעולם ובין ישראל לירדן | האם גוף התקשורת זייף בAI את דברי השרה? | הדרישה ההזוייה של הסודנים והאריתראים מהמשרד הממשלתי | העזרה המרגשת של תושבי קריית ספר לשכנים מאורנים | והדרך הסודית למודיעין עילית
תיקון חשוב לענף הבנייה עבר בדיונים בועדת הפנים של הכנסת, המשפיע דרמטית על ענף הבנייה | לפי התיקון החדש, קבלנים בסיווג נמוך יידרשו להעסיק בעל כישורים אחד בלבד, במקום שניים כנדרש היום בחוק, מה שיקל עליהם להירשם כקבלנים רשמיים ולהתפתח בתחום (בארץ)
אם אתם מעוניינים לשפץ דירה בזול אבל עדיין לשמור על קווים עיצוביים שיגרמו לכל האורחים שלכם להתפעל, זה אפשרי. אנחנו מזמינים אתכם להכיר שלל שיטות וטיפים בתחום זה של שיפוץ דירה בזול ושמירה על עיצוב פנטסטי (שיפוץ, מקודם)