אחת מהקברים המפוארים והמורכבים בעמק המלכים שבמצרים, מקום המנוחה של אחד מבין הפרעונים המרכזיים של תור הזהב בממלכה המצרית, נפתח השבוע למבקרים | הפרויקט, שנמשך מעל לשני עשורים והובל בשיתוף פעולה בינלאומי עם מומחים יפנים ועם אונסק"ו, מהווה אבן דרך במאמצי מצרים להחזיר לעצמה את מעמדה על מפת התיירות העולמית, במיוחד לקראת חנוכת המוזיאון המצרי הגדול (בעולם)
דרמה של ממש התרחשה אמש סביב מקום קבורתו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | במשך שעות ארוכות, התעורר ויכוח סוער בתוך המשפחה לגבי מקום הקבורה המועדף | מקורבים העלו טענה כי האדמו"ר המנוח הביע בחייו את רצונו שלא להיטמן ב'הר הזיתים' | כל הפרטים סביב הדרמה והתערבות האדמו"רים מבני המשפחה (חסידים)
ככלות השלושים לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, עלה בעלה שיבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, יחד עם בני משפחה ומקורבים, לקברה שבבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק | ראש הישיבה נשא תפילה ואף פתח בדברי התעוררות לזכרה ולעילוי נשמתה הטהורה | צפו (ישיבות)
ביטל את העדות ועלה על מסוק: הפרטים על גל השמועות | שולמן ישלם: גל התייקרויות במשק הישראלי - הפרטים וההשלכות | כל הפרטים על סאגת הענק בהלווית מנהיג הפלג הירושלמי | זקן ראשי הישיבות מחזק את הראשל"צ וחבר המועצת: אסור להתגייס לצה"ל | הילולת האדמו"ר ממודז'יץ שהיה מגדולי המלחינים החרדים - סיקור ותיעוד (מעייריב)
כפרי בּוּר וְעַם הָאָרֶץ חשב שאחד מעיקרי התורה, הוא ה"הִשְׁתַּטְּחוּת" על קברי צדיקים, וכאשר הזדמן לעיירה בה התגורר שד"ר מארץ ישראל הוא שחט אותו עם סכין כדי לזכות ל"קבר של צדיק" | ישראל שפירא בדק האם האגדה הזו - נכונה? (היסטוריה)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: אסור לכתוב תאריך לועזי על הקבר; אלו הסיבות | ומה יעשו אם כבר רשמו? • צפו (יהדות)
פולמוס הטמנת חפצים בידי נפטרים, שע"פ 'העילוי ממוטלה' הינו בגדר 'שטות' - שנוי במחלוקת | המנהג החסידי העתיק עליו מסופר ניסים ונפלאות, המקל הקדוש שנעלם מהקבר, המטבעות שמבריחים שדים והנגיד וקבורת הגרביים (היסטוריה)
יממה לאחר שבני המשפחה עלו לקברו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל במלאות ה'שבעה', הבוקר (שני) יצקו את הבטון על הקבר - לקראת הקמת המצבה, לאחר שפינו את אלפי הנרות שהודלקו במקום • תיעוד (חרדים)