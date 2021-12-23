יש עוגות שמספיק להניח על השולחן בסוכה כדי שכל העיניים יעברו אליהם. הבראוניז האלה מתחילים בשכבת שוקולד רכה ופאדג'ית, ממשיכים בקדאיף זהוב ופריך עטוף בקרם פיסטוק - ומסתיימים בשכבת שוקולד מבריקה. תחתכו ריבוע אחד ותבינו למה השילוב הזה הפך ללהיט (אוכל ומתכונים)
לרוב אני מכינה עוגות גבינה אפויות, אבל הפעם, לקראת שבת, החלטתי להכין עוגה קרה ופרשתי את ההכנה על פני יומיים, משום שלא הוספתי ג’לטין למוס והכנסתי אותו לפני הקישוט ללילה למקרר ורק למחרת קישטתי. הקישוט יכול להיעשות בצורות שונות, תלוי במידת היצירתיות שלכם. במקרה זה החלטתי להשתמש בשערות קדאיף שקניתי לאחרונה ונחו במקפיא - תוספת שתורמת לקראנצ’יות נפלאה (מתכונים, אוכל)
מתנה לחתונה: קינוח מדליק של מלבי בתוך קן קדאיף עם גרגרי רימון בהשראת קן ציפורים. מחווה מתוקה ויפה לזוג צעיר של שף קונדיטור ברי סייג מהפקת "בסימן של התחלה" - ואתם יכולים להכין אותה בעצמכם ולהמיס את כולם (מתכונים, אוכל)