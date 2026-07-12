השדרן הפופולארי ינון מגל נפרד בתוכנית 'הפטריוטים' מהסנאטור הבכיר לינדזי גרהאם | מגל אמר: "לאחר ששאלתי את פוסק הדור הרב זילברשטיין הוא הורה לי ללמוד משנה שעוסקת בדיני ממונות לעילוי נשמת לינדזי גרהאם שהיה בדרגת שומר מצוות בני נח ולאחר מכן לומר קדיש דרבנן על המשנה" | צפו בדברים (תקשורת)
תקדים בחצר חסידות דושינסקיא: עשרות לומדים שסיימו את מסכת חגיגה אמרו יחד את הקדיש, וזאת לאור פסק הלכה מיוחד של האדמו"ר במעמד אדיר שנערך בטבריה • צפו בתיעוד מרגעי ההוד עם ילדי התשב"ר שעטו כתרים, הריקוד הסוער של הרבי עם הקהל והמתנה המפוארת שקיבלו האברכים המצטיינים (חסידים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, זיכרון כהלכה: קדיש בניגוד לדעת ההורים, ומה עושים כשאבא מתנגד לאמירת קדיש על האמא? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
פתק לשבת קודש: זעם ציבורי על התנהלות הנציגים החרדים | קביעת טאבלט: החידוש של הקהילה החרדית באנטוורפן | בעל המאה: זו הסיבה ש"הגביר" אמר קדיש על סיום הש"ס | הכתרה בסוד ומסר ישיר מהאדמו"ר: הכל על הדרמה בתולדות אברהם יצחק | "ושבעת - השמרו" - הדרמה בחדר האוכל של ישיבת תורה בתפארתה (מעייריב)
ביוזמת ארגון 'זה לזה', התקיימה ברוב פאר והדר, במעמד גדולי ישראל, שמחת בר מצווה מפוארת לחמישים ילדים יתומים | פרץ של בכי והתרגשות אחז בקהל כאשר חתני השמחה פתחו באמירת 'קדיש' לזכר הוריהם אשר חגגו עמם ביומם הגדול ממרומים | גדולי הדור נשאו דברים לכבודם של חתני התורה, ובהמשך יצאו בריקודים נלהבים (חרדים)
הפייטן אלחנן משמרתי, ידוע כמי שמשלב בתפילותיו מנגינות רבות של שירים • בתפילת ראש חודש בליווי מוזיקלי, הפתיע כששילב בקדיש את מנגינת השיר "אני אוהב אותך לאה" של הזמר צביקה פיק שהלך לעולמו • הקדיש הסתיים עם השיר "אמן על הילדים" של חנן בן ארי • צפו בביצוע (מוזיקה)