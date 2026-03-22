מאות מנהלי בתי אבות, קהילות דיור מוגן ומוסדות סיעוד השתתפו בכנס השנתי של 'קדם' שעסק בעתיד הרפואה, בשינויי האוכלוסייה ובאתגרי הזיקנה בישראל | סקר מיוחד שהציג מנכ"ל הארגון נחי כץ העלה: 60% מהציבור סבורים שהמדינה אינה ערוכה להזדקנות האוכלוסייה וכ-80% מצפים מהמפלגות להציג תוכנית עבודה מפורטת | הסכמה רחבה להצעת יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי לפעול בכנסת הבאה לקידום הנושא (בריאות)
בעקבות הנתונים על עתיד קצבאות הזקנה בישראל: מנכ"ל 'קדם', נחי כץ, מציג עמדה מקצועית נחרצת לגבי היערכות משרדי הממשלה | "הניסיון להציג את המשבר כבעיה כספית בלבד מסיט את הדיון מהכשל התכנוני בשטח" | הדרישה: תוכנית אופרטיבית ממשלתית וגורם מתכלל אחד לכלל מערך האוכלוסייה המבוגרת בישראל (בריאות)
בעקבות הצלחת המודל של ארגון 'קדם' ליישום פיתוחים מתקדמים המשפרים ישירות את איכות חייהם של המתגוררים בקהילות הדיור למבוגרים הפועלות תחת הארגון, התכנסו בשבוע שעבר כ-300 נספחים כלכליים מהעולם למפגש וובינר מיוחד | המפגש הבינלאומי הדגים כיצד הופכת מהפכת הניהול והשירות של 'קדם' למודל מקצועי שנציגים ממדינות מובילות ברחבי העולם מבקשים לאמץ ולהשתלב (בריאות)
בעקבות מותם המצער של בני הזוג המבוגרים ברמת גן שלא הצליחו להגיע לממ"ד בזמן, מנכ"ל איגוד 'קדם', נחי כץ, בראיון כאוב: "יש בישראל 400 אלף סיעודיים, אבל מספר המיטות בבתי האבות תקוע כבר עשור, הזקנה הפכה לשקופה" • וגם: החובה של כל אחד מאיתנו לעצור בבית השכן המבוגר | צפו
בקרב 1.1 מיליון אזרחים ותיקים ההתמודדות מתחדדת בעת המתיחות הביטחונית | איגוד בתי אבות 'קדם' מציף: 24% מהקשישים חשים בדידות עמוקה ו-35% מעידים על עלייה משמעותית בחרדה מאז פרוץ המערכה | כך משפיע הסטרס המלחמתי על הבריאות הפיזית והקוגניטיבית של הדור המבוגר | המדריך המעשי של 'קדם' - משמירה על סדר יום רציף ועד לזיהוי סימני מצוקה בתוך הבית (בריאות)
הוועידה המרכזית של איגוד 'קדם' אירחה מעל 500 מנהלים מכל רחבי הארץ לדון בחזון "זיקנה 2030" ובדרכי ההיערכות הלאומית להזדקנות האוכלוסייה | דגש מיוחד הושם על הפקת לקחים מתקופת המלחמה וחיזוק החוסן במוסדות | במקום התקיימה תערוכת ענק של למעלה מ-50 חברות מובילות שהציגו טכנולוגיה בשירות הגיל השלישי ושיפור איכות החיים | ב'קדם' יצאו בקריאה לממשלה להסדיר את התקצוב והבירוקרטיה למען הישישים (בריאות)
הוועידה המרכזית 'קדם 2026' תגבש את ענף קהילות הדיור לגיל הזהב | הוועידה תיפתח בשבוע הבא בהשתתפות ח"כים, מנכ"לים ובכירי משרדי הממשלה | על הפרק: גיבוש אסטרטגיה מול קצב הזדקנות האוכלוסייה והפקת לקחים מהתמודדות המוסדות לגיל השלישי בתקופת המלחמה | 'קדם' - המאגד מאות קהילות דיור למבוגרים - מציב דרישה לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים והסדרת המענה להזדקנות האוכלוסייה בישראל (בריאות)
יו"ר ועדת הבריאות ח"כ הרב משריקי סייר במתחם בית האבות שנפגע מטיל בנס ציונה – לאחר שכל הדיירים פונו בשלום אך נגרם נזק משמעותי למבנה | יו"ר הוועדה בחן את הליכי הפינוי ונציגי איגוד בתי האבות 'קדם' הציגו את הצורך בגיבוש נהלי תיאום ותכלול בעת חירום בין הגורמים הממשלתיים הרבים, שכל אחד מהם אחראי על תחום אחר | בסיור השתתפו בכירים ממשרד הבריאות, איגוד בתי האבות 'קדם' ונציגי הרשות המקומית | יו"ר הוועדה: "הלקחים יהפכו לכלי עבודה מעשי לשיפור המערכת כולה" (בריאות)
מנכ"ל משרד העבודה ישראל אוזן ערך סיור מכובד כאורח של "קדם" בדיור המוגן "בית בכפר" בכפר סבא והדגיש את החשיבות להנגיש את הדיור המוגן לכל שכבות האוכלוסייה, כולל מעמד הביניים, לאור קצב הזדקנות האוכלוסייה הגוברת בישראל | במהלך הסיור נדונו סוגיות מרכזיות בענף, בעיקר מצוקת כוח האדם החריפה בתחום עובדי משק וניקיון | מנכ"ל משרד העבודה הבטיח להירתם אישית להביא פתרון לנושא והדגיש את החשיבות בדאגה לדור ההורים, את הסיור ליווה מנכל איגוד בתי האבות והדיור המוגן נחי כץ ומיקי פרנס מנכל רשת בית בכפר (בארץ)
בעקבות פניית ארגון "קדם" - איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, התכנסה הוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת לדיון חירום במחסור החמור בעובדי משק וניקיון בענף | מנכ"ל משרד הרווחה דיווח על מחסור של כ-600 עובדים בתחום וציין כי יפעל לקידום היתרים להעסקת עובדים זרים בדומה להסדרים הקיימים בענף המלונאות | מנכ"ל "קדם": מצפים לקבלת החלטות מכריעות בנושא בקרוב (בכנסת)
במסגרת הוועידה השנתית של איגוד בתי האבות 'קדם' באילת, הכריז מנכ"ל משרד העבודה ישראל אוזן על מהלך להכפלת מכסת המטפלים הזרים בענף לכדי 6,000 עובדים | נחי כץ, מנכ"ל קדם, הדגיש את הבעייתיות באגרות שפוגעות באיכות הטיפול בזקנים סיעודיים ובניהול מחלקות (בריאות)
מחקרים קובעים, כי השתתפות קבועה בפעילות קהילתית מפחיתה סיכון לדמנציה ב-45% ומשפרת תפקוד קוגניטיבי בכ-30% | "המחקרים רק מאששים את מה שידענו תמיד בעולם היהודי", אומר נחי כץ, מנכ"ל ארגון 'קדם', "היום אנחנו רואים שהמודל הזה לא רק נכון מבחינה ערכית, אלא גם מוכח מדעית כתורם משמעותית לבריאות הפיזית והנפשית" (בריאות)
בהשתתפות 'קדם', ארגון הגג לבתי אבות בישראל, סייר שר הבריאות הרב אוריאל בוסו יחד עם צוות משרדו הבכיר בבית האבות 'גבריאל' בחיפה | "נפעל להרחבת הטיפול באוכלוסייה המבוגרת", הצהיר | מנכ"ל האיגוד נחי כץ: "התרשמתי מהגישה העניינית של השר והבנתו המעמיקה את צורכי המערכת הגריאטרית" (בארץ)
במהלך הסיור, עמד יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת על הצרכים הייחודיים לבתי הורים ודיור מוגן בישראל | ח"כ הרב יונתן משריקי: "יבורכו אנשי הצוות של בתי הדיור המוגן המביאים אור לדיירים" | מנכ"ל קדם, ארגון הגג של מאות בתי הורים ודיור מוגן בישראל התריע בפני יו"ר ועדת הבריאות: "אנו עומדים בחוסר חמור של כוח אדם" (בריאות)
בעקבות השקעה של חברת אסקו ישראל בשיתוף ארגון קדם, המאגד מעל 200 קהילות דיור למבוגרים - החברה תציע החלפת מערכות ישנות של מיזוג, תאורה וחימום מים במערכות חדשות וחסכוניות | המהלך יסייע לכ-23 אלף דיירים בכל רחבי הארץ, ביניהם לדיירי 15 בתי אבות במגזר החרדי, במידה שאלה יבחרו להצטרף למהלך ויעברו את הליך הבחינה של הקרן (בריאות)
מנהלי שירות בקהילות הדיור למבוגרים זכו לקורס הכשרה ממוקדת ומעשית בעבודה עם בני הגיל השלישי | במסגרת מיומנויות הניהול, רכשו מנהלי השירות היבטים הנוגעים לתקשורת עם הדייר ובני משפחתו עבודה בקבוצה ושיתופי פעולה, התמודדות חיובית עם משברים ועוד (בריאות, לימודים)
המפגש התקיים לאחר הנחת אבן הפינה למרכז יום חדש בתמיכת הביטוח הלאומי וחשיפת מודל אשכולות החדשני • ראשי האיגוד הציגו בפני השר את מצוקת המטפלים וציינו לשבח את הירתמותו של השר למען אוכלוסיית הקשישים (רווחה, בריאות).