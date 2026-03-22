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קדם

עוד כתבות על קדם:

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דואגים למבוגרים

כיכר השבת|מקודם
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מנכ"ל 'קדם' על דו״ח המבקר:

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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בוובינר מיוחד

כיכר בשיתוף קדם|מקודם

צפו בראיון המלא

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חשוב במיוחד

כיכר בשיתוף קדם|מקודם

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ועידת 'קדם': 

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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בהשתתפות צמרת משרדי הממשלה

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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נזק משמעותי

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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הדיור המוגן

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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לבקשת "קדם": 

אסף מגידו|מקודם

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היישר מקליפורניה

בשיתוף קדם|מקודם
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מנכ"ל משרד העבודה

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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מה שידענו תמיד

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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דיון מקצועי

כיכר בשיתוף קדם|מקודם

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לעמוד על הצרכים הנחוצים

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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איכות חיים

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
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למענכם

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"אל תשליכני..."

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דיון מקצועי

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
כיכר השבת
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