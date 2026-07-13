בלב קהיר הסואנת מסתתרת עיר שכולה עשויה מהפסולת של 23 מיליון איש, מקום שבו ריח הריקבון לא מותיר מקום לספק | בעוד העולם נאבק בזיהום הפלסטיק, קהילה אחת הפכה את מה שאנחנו זורקים לכלכלה משגשגת שמאכילה אלפי משפחות (חדשות בעולם)
בתאריך ג' בסיון, החל משנת תשס"ו, אלפים עולים לקברו של רבינו עובדיה מברטנורא בנחל קידרון, מדליקים נרות, מתפללים ומבקשים ישועות - אבל מעטים יודעים שגם התאריך וגם הקבר שנויים במחלוקת | ישראל שפירא חוזר אל האגרות המיוחדות שכתב (היסטוריה)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
לפני שמונה שנים, כשעדיין לא ניתן היה לטוס לדובאי בדרכון ישראלי, בני וקסלר החל להשתמש באזרחות הזרה שלו לטיולים במקומות אסורים | הוא טייל בקטאר, כווית, סעודיה ובחריין, ורבים הזהירו אותו שהוא מסכן את חייו. אבל בני המשיך - לעיראק, מלזיה, אינדונזיה, ואפילו אפגניסטן תחת שלטון הטאליבאן | בשנה האחרונה הוא ביקר בלבנון ובסוריה, וסיים את מסעותיו ב-120 מדינות ברחבי כל היבשות | ריאיון ותמונות (תיירות בעולם)
דיווח: הצי המצרי, הגדול ביותר בעולם הערבי, מקדם עסקת ענק לרכש ספינות המלחמה מדגם F-110 • הטכנולוגיה החמקנית שמסוגלת "לצוד" צוללות והדרישה המצרית לייצור עצמי באלכסנדריה • במזרח התיכון עוקבים בדריכות אחר התחמשות הזרוע שתבטיח שליטה בתעלת סואץ (בעולם)
היום דווח כי 154 מחבלי חמאס ששוחררו בעסקת החטופים שוהים במלון חמישה כוכבים יוקרתי, רנסנס קהיר מיראז' סיטי, בבירת מצרים | לפי הדיווח, תחת הכותרת "ברוכים הבאים למלון חמאס", אותם מחבלים הם חלק מרשימת 250 אסירי העולם ששחררה ישראל - והם שוהים לצד "תיירים מערביים תמימים" (בעולם)
היום השלישי למו"מ העקיף מול חמאס במצרים נפתח באווירה אופטימית: הוחלפו רשימות החטופים והאסירים, ונמשכות השיחות על מנגנוני יישום הפסקת האש. גורמים אמריקנים וקטאריים משתתפים במו"מ ומציינים כי ההסכם קרוב – אך חמאס דורש נסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה לפני שחרור החטוף האחרון (מדיני)
הנשיא טראמפ אמר השבת בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה | לדבריו, המסר שלו לחמאס הוא: "שחררו את כולם מייד ואז יקרו לכם דברים הרבה יותר טובים, אבל אם לא תשחררו אותם המצב יהיה קשה ולא נעים" (מדיני)
משלחת חמאס הגיעה למצרים ללא מוחמד דרוויש, האיש שמחזיק במפתח להחלטות – והסיכוי להסכם עם ישראל נותר קלוש |שר החוץ המצרי, חשף את עיקרי "תוכנית היום שאחרי" הכוללת החזרת כוחות הביטחון הפלסטינים לרצועת עזה כחלק מעסקה כוללת ומקיפה ( מדיני, בעולם)
משלחת חמאס נפגשה בקהיר עם ראש המודיעין המצרי, במקביל להתייעצויות אזוריות בהובלת מצרים | לפי דיווחים, חמאס מוכן לשחרור חטופים ולהפסקת אש קבועה בתמורה לנסיגת צה"ל, לפי אותם מקורות העסקה צפויה להתממש בסוף החודש ותכלול הסדר ל"יום שאחרי" המלחמה (מדיני)
ברקע הדיווחים על אפשרות להנעת עסקה לשחרור חטופים, ארגון הטרור חמאס הודיע הלילה בהצהרה רשמית, כי משלחת של הארגון בראשות ח'ליל אל-חיה הגיעה לקהיר, בהזמנה מצרית, "כדי לקיים שיחות עם בכירים מצריים על ההתפתחויות האחרונות הקשורות למלחמה בעזה" (מדיני)
משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה יוצאת היום לקהיר כחלק מהמאמצים ל"חידוש המשא ומתן" | במקביל דווח כי חידוש ערוצי המו"מ נעשה בתיווך טורקי אחרי ביקור משלחת של הארגון בטורקיה בשבוע שעבר, שם נפגשו עם בכירים טורקים ודנו בסוגיית עזה והסכם הפסקת האש (מדיני)