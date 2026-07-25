יו"ר ישר! גדי איזנקוט מגבש אסטרטגיה פוליטית דרמטית ליום שאחרי הבחירות, הכוללת תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים ולכולם ללא שום פשרות, סירוב מוחלט למשא ומתן עם המפלגות הערביות, ושאיפה להקים ממשלה רחבה ויציבה שתפרק את הליכוד (פוליטי מדיני)
אחרי הפרישה של יואב גלנט, יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל, שר העלייה והקליטה מודיע לפני זמן קצר על פרישה מהפוליטיקה • מודה לסמוטריץ' ולנתניהו על שנות העשייה | 'המדינה חייבת קיר ברזל הנשען על רוח ואחדות' (פוליטי מדיני)
ח"כ אחמד טיבי לעג לנציגים החרדיים על רקע הוראת הגר"ד לנדו וטען כי הם "נגררים אחרי נתניהו". מרגי לא נשאר חייב והשיב בציניות: "מפריע לך שאתה כבר לא לשון מאזניים". צפו בעימות המלא מהמליאה | צפו בדברים (פוליטי מדיני)
מפלגת "יש עתיד" הניחה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה להצבעה בשבוע הבא. במקביל, ח"כ יולי אדלשטיין יוצא במתקפה חסרת תקדים על המפלגות החרדיות: "ההנהגה החרדית מעולם לא רצתה גיוס, הם עושים פוליטיקה על גב המילואימניקים (פוליטי מדיני)
ראש העיר שמואל גרינברג חתם על הסכם קואליציוני עם יו"ר הציונות הדתית נתי גבאי • גפני שלחץ על הכנסתו של גבאי, היה זה שביחד עם סמוטריץ' הביאו את המהלך לסיומו המוצלח | הקואליציה מונה כעת 22 חברים (כיכר העיר)
יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
הישג אדיר לעולם התורה בכנסת: תקציב 2026 אושר ברוב של 62 תומכים, כשתרגיל פוליטי מבריק גרם לאופוזיציה לאשר במו ידיה 800 מיליון ש"ח נוספים למוסדות הפטור והתורה. בנוסף, אושר מסלול עוקף גיוס לחרדים וחוק עונש מוות למחבלים (פוליטי, חרדים)
האם העלאת תקרת הפטור ממע"מ מחו"ל היא באמת הטבה צרכנית, או תרגיל פוליטי שירסק את העסקים המקומיים? הכתב הכלכלי עידן ארץ ועו"ד שלומי לויה חושפים את המספרים שמאחורי המהלך | למה משטרת ישראל היא היחידה בעולם שמשתמשת ב"בואש" כימי מצחין לפיזור הפגנות? יועץ החקיקה אייזיק כ"ץ מסביר מתי זה סוף סוף ייפסק | אלי גוטהלף צולל אל מאחורי הקלעים של החקיקה שתשפיע על הכיס והבריאות של כולנו (כיכר FM)
מרתון אישור התקציב יוצא לדרך: הממשלה מתכוננת ללילות לבנים במליאת הכנסת בצל דרישות המפלגות החרדיות לביצור תקציבי עולם התורה | במשרד האוצר מזהירים מפני פריצה תקציבית, בעוד שבסיעות החרדיות מבהירים: "ללא הבטחת החינוך והישיבות – לא יהיה תקציב" | כל הדרמות והפרטים החשובים מהמסדרונות (מגזין)
יו"ר הקואליציה, שמחה רוטמן ומקורבו של גדעון סער מקדמים ב"הליך בזק" את ביטול עבירת הפרת האמונים • למרות הצהרת היוזמים כי החוק לא ישפיע רטרואקטיבית, המהלך עשוי לרוקן מתוכן את האישום המרכזי בתיקי האלפים • "סוף להתעמרות בנבחרי ציבור" (פוליטי, משפט)