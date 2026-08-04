קריסת רשת החשמל המיושנת מובילה להפסקות חשמל של כעשרים שעות ביממה מחוץ לבירה הוואנה | מגדלי המגורים המפוארים שהיוו את סמל ההצלחה של המשטר הקומוניסטי הפכו למלכודות עשן מנותקות ממים ומעליות | התושבים שנאלצים לבשל על זרדים ופלסטיק בדירותיהם כבר לא מחפשים אשמים, אלא רק דרך לשרוד את היום הבא (מגזין כיכר)
המודיעין האמריקני חושף: קובה רכשה מרוסיה ומאיראן למעלה מ-300 כלי טיס בלתי מאוישים • ההנהגה בהוואנה בחנה תוכניות תקיפה נגד בסיס גואנטנמו וכלי שיט אמריקניים | ראש ה-CIA הגיע לביקור חירום והעביר אזהרה קשיחה (בעולם)
תחת צל המשטר הקשוח, העוני המחפיר והאיומים הביטחוניים, נרשם רגע היסטורי ומרגש בלב קובה • קהילת "עדת ישראל" קיבלה ספר תורה מהודר ביוזמת עסקנים וחסידים מארה"ב, שהגיעו למסע מטלטל במדינה הקומוניסטית שקפאה בזמן • לקראת חג השבועות, שיתפו התושבים את האורחים על המשכורת הזעומה של 10 דולרים בחודש והמחסור החריף בדלק • השמחה היהודית שפרצה את כל המחסומים: "לא נותרה כאן עין אחת יבשה" (חרדים)
רק ימים ספורים לאחר שהכריז כי "קובה היא הבאה בתור", הנשיא טראמפ מפתיע ומאפשר למכלית נפט רוסית תחת סנקציות לעגון באי | המהלך הדרמטי נתפס כהקלה משמעותית במצור האנרגטי ומעורר סימני שאלה לגבי האסטרטגיה האמריקאית האמיתית מול המשטר בהוואנה (חדשות בעולם)
חאבייר מיליי מכה שוב ברשתות החברתיות עם מסר חריף נגד הסוציאליזם, המבוסס על המציאות הכואבת של קובה ב-2026 | בזמן שהאי שוקע בעלטה ורעב, הנשיא הארגנטינאי מזכיר לעולם שחוסר במזון הוא לא תמיד בחירה אידיאולוגית (חדשות בעולם)
בעוד 11 מיליון תושבים מנותקים מחשמל ותשתיות התקשורת קורסות, הוואנה מעלה הילוך בהכנות הצבאיות. סגן שר החוץ הקובני מבהיר: "אנחנו מוכנים לעימות צבאי", בזמן שטראמפ מאיים בכיבוש האי - כך נערכת המדינה למלחמה בתנאי עלטה מוחלטת (חדשות בעולם)
קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)
בעוד האי הקריבי נאבק בעלטה מוחלטת ובקריסת תשתיות תחת מצור אנרגטי, נשיא קובה מציב קו אדום נחרץ מול הצהרותיו חסרות התקדים של דונלד טראמפ | המאבק על ריבונות האי עובר מהרחובות החשוכים אל הזירה הבינלאומית, כששתי המדינות צועדות על סף התנגשות היסטורית (חדשות בעולם)
הלל פולד על האמת מאחורי הסנטימנט ברשתות החברתיות והמימון הקטארי של כוכבי התקשורת | ד"ר קובי ברדה מנתח את נסיקת מרקו רוביו מול דעיכת ג'יי.די ואנס, והאם ניצחון צבאי מוחלט יחזיר לארה"ב את כבודה האבוד? | אלי גוטהלף צולל אל מאחורי הקלעים של ארצות הברית (כיכר FM)
60 שניות בבוקר שבת זכור הספיקו כדי למחוק את 'עלי חמינאי' ולהוכיח שוב שלדיוק האמריקאי אין גבולות | מחיסול יממוטו ועד סולימאני, המכונה הקטלנית האמריקאית תמיד פגעה, מלבד באיש אחד | פידל קסטרו הפך את ה-CIA לבדיחה פרטית כשחמק מ-634 ניסיונות חיסול יצירתיים ומטורפים - מסיגרים ממולכדים ועד חליפות צלילה רעילות, האיש עם הזקן והמדים הירוקים פשוט סירב למות | בול פגיעה (מגזין כיכר)
דיווחים מעלים כי לפחות אחד מארבעת הקובנים שחוסלו בלב ים החזיק באזרחות אמריקנית | ארה"ב הודיעה כי פתחה בחקירה עצמית לבירור נסיבות האירוע, שיכול להביא להסלמה מהירה בין המדינות | ארה"ב הטילה מצור דלק על קובה, מה שהביא את המדינה למשבר היסטורי (בעולם)
מצור הנפט האמריקאי מביא את התחבורה והתעשייה בקובה לקריסה, כאשר נהגים נאלצים להמתין חודשים בתורים דיגיטליים עבור ליטרים בודדים של דלק ומפעלים בינלאומיים מפסיקים את פעילותם | בפועל, קובה מוצאת את עצמה ללא דלקים כלל, לאחר שטראמפ איים בהטלת מכסים על כל מדינה שתשתף איתה פעולה או תמכור לקובה דלק (בעולם)
ממשלת קובה הזהירה את חברות התעופה הבינלאומיות כי החל ממחר לא יהיה דלק מטוסים זמין במדינה | האירוע מתרחש על רקע צעדים אמריקנים להפסקת אספקת הנפט לקובה | הנשיא טראמפ איים להטיל מכסים על כל מדינה שתשלח דלק לאי (בעולם)