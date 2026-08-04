כיכר השבת

עוד כתבות על קובה:

גל חום קיצוני

||
1

בחזרה לימי הביניים • מגזין 'כיכר'

|

אזהרה מודיעינית קשוחה

||
2

הקהילה היהודית בלב השממה

||
1

מעלים עין

|

ליברטריאניזם מול  סוציאליזם

||
6

אש בהפסקת חשמל

||
1

משבר אנרגיה מעמיק

|

מדורו טייק 2?

||
1

כיכר FM | האזינו 

|

רשימת חיסול

||
5

אירוע מסוכן

|

נגמר הדלק

||
2

חברות תעופה הוזהרו

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר